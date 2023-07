Rynek kredytów w Polsce. "Widać symptomy ożywienia"

czytaj dalej

Liczba ludności Polski spada. - To nie są dane, które zaskakują, bo one wynikają z procesów, które obserwujemy właściwie od dekad - mówiła we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 profesor Agnieszka Chłoń-Domińczak, prorektorka do spraw nauki oraz dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej.