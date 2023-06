Czy jakiś bank może upaść po wyrokach TSUE? Szef KNF odpowiada

- Nie zakładamy takiego scenariusza i jesteśmy przekonani, że są w naszych rękach, w rękach sieci bezpieczeństwa, wszelkie narzędzia nadzorcze do tego aby takim scenariuszem zapobiegać - powiedział na antenie RMF FM przewodniczący KNF zapytany o to, co by się stało, gdyby jakiś bank upadł po wyrokach TSUE. W opinii przewodniczącego KNF, przewalutowanie kredytów frankowych na złote to rozwiązanie uczciwe wobec kredytobiorców frankowych, czyli rozwiązanie, które znalazło się w promowanej przez KNF propozycji ugodowej dla kredytów we frankach, polegającej na konwersji kredytów i potraktowania ich tak jakby od początku były złotowe. Jastrzębski podkreślił, że polski sektor bankowy jest dobrze skapitalizowany i charakteryzuje się w miarę dobrą płynnością.