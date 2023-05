Szef urzędu: Banki popełniły błąd. Konsekwencje mogą być dramatyczne

Konsekwencje tego będą oczywiście dramatyczne - ocenia przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski, odnosząc się do ewentualnego negatywnego dla banków wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów frankowych. Jego zdaniem oznaczałby on kłopoty w uzyskaniu finansowania dla transformacji energetycznej czy wydatków zbrojeniowych. Jak stwierdził szef KNF, banki popełniły błąd, że nie były wcześniej zainteresowane systemowym rozwiązaniem problemu tych kredytów, a później niewystarczająco zaangażowały się w ugody.

- Konsekwencje tego są oczywiście dramatyczne. I nie mówię o upadłościach czy, że nastąpi krach całego systemu finansowego, bo banki mają w dużym stopniu te koszty uzgodnione w rezerwach. Oczywiście będzie konieczność tworzenia dodatkowych rezerw, natomiast banki generalnie są do tego przygotowane. I są też przez nas przygotowywane. To nie jest tak, że nikt się tego nie spodziewa i banki oczywiście się do tego przygotowują - powiedział Jastrzębski w trakcie panelu dyskusyjnego na X Kongresie Polskiej Izby Ubezpieczeń w Sopocie.