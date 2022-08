Kredyty we frankach. "Mamy pracę na 6-7 lat. Za chwilę tyle trzeba będzie czekać na pierwszą rozprawę"

Wydział frankowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie zablokowany - pisze we wtorkowym wydaniu "Rzeczpospolita". Liczba zarejestrowanych spraw wynosi około 31 tysięcy. W ocenie sędziego Piotra Bednarczyka, wiceszefa tego wydziału, za chwilę na pierwszą rozprawę trzeba będzie czekać nawet 6-7 lat.

- W tym roku zakończyliśmy ich około 3 tysiące, z czego połowę wyrokami. Przy bardzo dużym nakładzie pracy sędzia może skończyć 200 spraw rocznie, a przy 21 sędziach (tylu liczy wydział) łatwo policzyć: już dziś mamy pracę na 6-7 lat. Oznacza to, że za chwilę tyle trzeba będzie czekać na pierwszą rozprawę - mówi Bednarczyk.

Wydział frankowy zablokowany

Piotr Bednarczyk pytany o to, co mogłoby poprawić sytuację, zwraca uwagę, że "najlepszym rozwiązaniem byłaby ustawa rozwiązująca problem". - O masowych ugodach nadal nie słychać. Patrząc na liczbę spraw – zwłaszcza tych, które dopiero wpłyną – najlepszym rozwiązaniem byłaby ustawa rozwiązująca problem. Wiem jednak, że obecna sytuacja ekonomiczna, zwłaszcza kurs franka, nie zachęcają do takiego rozważania. Procedura cywilna nie ułatwia zaś szybkiego kończenia takich spraw - mówi.