Fala pozwów frankowych wykończy banki? Trzy scenariusze

"Puls Biznesu" dotarł do raportu, przygotowanego przez firmę doradczą z "wielkiej czwórki" (tworzą ją: Deloitte, PricewaterhouseCoopers, KPMG i EY - red.) na zlecenie Raiffeisen Banku International, o skutkach wszczętych przez frankowych kredytobiorców spraw sądowych - dla sektora bankowego, gospodarki i budżetu.

Trzy scenariusze

Jak czytamy, w scenariuszu optymistycznym wyroki zapadają fifty-fifty na korzyść banków i frankowiczów, liczba pozwów jest niewielka - 30 tys. w latach 2020-24 z pikiem w tym roku (do sądów trafi 10 tys. spraw).

Wariant umiarkowany zakłada, że klienci wygrywają 75 proc. spraw. Liczba pozwów do 2024 r. wynosi 110 tys., przy czym kumulacja (40 tys.) następuje w przyszłym roku. W górę, do 70 proc. wartości portfela, idą koszty w przypadku unieważnienia umowy. Spadają natomiast do 25 proc. przy zmianie waluty kredytu na złote lub zaledwie 5 proc. w przypadku zasądzenia zwrotu spreadów.