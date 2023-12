"Darmowe kredyty" i apel do rządu

W sądach jest około 150 tysięcy spraw dotyczących kredytów frankowych. Bez rozwiązania systemowego będziemy się borykać z problemem kredytów frankowych jeszcze przez 10-15 lat - powiedział prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek. W jego opinii takim rozwiązaniem powinna być ustawa, która wzmocni proces zawierania ugód i go przyspieszy. Prezes ZBP zapowiedział, że sektor będzie chciał przekonać rząd do idei ustawy ugodowej.

- Według naszych szczegółowych badań, biorąc pod uwagę dynamikę i tendencję do wzrostu spraw sądowych, przewidujemy, że te sprawy będą przybywać dalej w dynamice około 3-4 tysiące spraw miesięcznie. Nie da się tego problemu rozwiązać bez systemowego wsparcia, w przeciwnym razie z problemem kredytów frankowych będziemy borykać się jeszcze około 10 do 15 lat - powiedział prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek.

Ustawa w sprawie kredytów frankowych

- Skoro promujemy rozwiązania ugodowe, to wydaje mi się, że systemowe rozwiązanie powinno mieć na celu wsparcie tego ugodowego trybu rozwiązywania sporów. Myślę o rozwiązaniu ustawowym, które z jednej strony usankcjonowałoby ustawowo proces, który w tej chwili odbywa się dobrowolnie na zasadzie proponowania ugód klientom, zaś z drugiej strony dawałoby dodatkowe impulsy, skłaniające do rozwiązania ugodowego, również z myślą o tych 150 tysiącach spraw w sądach - powiedział prezes ZBP.

Podkreślił, że jest to "rozwiązanie fair, bo zrównuje kredytobiorcę walutowego z kredytobiorcą złotowym, a nie uprzywilejowuje go".

Tadeusz Białek stwierdził, że sytuacja, w której dochodzi do unieważniania wieloletnich umów z powodu powszechnie używanych w obrocie klauzul przeliczeniowych jest całkowicie nieproporcjonalną sankcją. W ocenie prezesa ZBP zrównanie kredytu walutowego z kredytem złotowym jest "rozwiązaniem, które dałoby się uzasadnić jako sprawiedliwe społecznie" i że to powinno stanowić "oś rozwiązania, które miałoby być ustawowo ujęte".

Prezes ZBP o "zachętach dla klientów"

- Jeśli chodzi o bodźce zachęcające do zawierania ugód, to paleta rozwiązań jest do przemyślenia. Byłoby dobrze, gdyby ustawa nakładałaby na banki pewne obowiązki jeszcze na etapie przedsądowym, na przykład obligowała wszystkie banki do przedstawienia w określonym terminie w jednolitej formule rozwiązania ugodowego. Dawałaby jakieś terminy, w jakich strony powinny uzgodnić warunki ewentualnej ugody - powiedział Tadeusz Białek.