PKO BP wysyła frankowiczom wezwania do zapłaty. UOKiK sprawdza, czy banki nie zastraszają klientów

Jak wynika z z nieoficjalnych informacji dziennika, PKO BP rozpoczął wysyłanie frankowiczom wezwań do zapłaty, "żądając nie tylko zwrotu kapitału w razie unieważnienia przez sąd umowy, ale też opłaty za to, że klient przez kilkanaście lat mógł z niego korzystać".

Wezwania do zapłaty za korzystanie z kapitału

"W niektórych przypadkach kwota żądanej opłaty jest spora i może sięgać nawet ponad 60 proc. wartości kapitału wypłaconego początkowo kredytobiorcy" - pisze dziennik. Dodaje, że PKO BP do zamknięcia tego wydania „Rzeczpospolitej” nie odniósł się do sprawy.

Ugody PKO BP z frankowiczami

mBank wzywa klientów do zapłaty

Wcześniej o wysyłaniu wezwań do zapłaty poinformwał mBank. Miał wysłać wezwania "do zapłaty do niektórych kredytobiorców, którzy pozwali bank w sprawie swojego kredytu we frankach szwajcarskich". Jak wyjaśnił, jest to związane ze "sprawami sądowymi, które są w toku lub w przypadku których sąd prawomocnie orzekł o nieważności umowy". Dodał, iż "wezwania do zapłaty i pozwy dotyczą tylko tych kredytobiorców, którzy wystąpili na drogę sądową przeciwko bankowi".