"Konsumenci będą mogli upomnieć się o dodatkowe świadczenia"

Stworzona przez banki koncepcja wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu obraca się przeciwko nim i może teraz spowodować dotkliwe konsekwencje dla tych instytucji - skomentował czwartkowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej autor pozwu do TSUE mecenas Radosław Górski.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w czwartek orzekł w sprawie frankowiczów, że prawo UE nie stoi na przeszkodzie temu, by w przypadku uznania umowy kredytu hipotecznego zawierającej nieuczciwe warunki za nieważną, konsumenci żądali od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat miesięcznych.

Możliwa kolejna fala pozwów

- Sądy w Polsce, w tym również Sąd Najwyższy , będą związane tym korzystnym dla konsumentów rozstrzygnięciem TSUE - wskazał Górski, podkreślając, że jest to bardzo dobry wyrok dla konsumentów i równocześnie bardzo niekorzystny dla banków.

- Zapowiada on bowiem ich przegraną w wielu procesach sądowych i pozbawia banki szans na uzyskanie dodatkowych świadczeń. Zatem stworzona przez banki koncepcja wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu, obraca się przeciwko nim i może spowodować teraz dotkliwe konsekwencje dla tych instytucji – powiedział.

- Co więcej, wyrok TSUE spowoduje zapewne kolejną falę pozwów kredytobiorców o stwierdzenie nieważności zawartych przez nich umów, gdyż frankowicze nie muszą już obawiać się konsekwencji doprowadzenia do nieważności takiej umowy - stwierdził prawnik. Zaznaczył, że banki mogą teraz co najwyżej odzyskać kapitał kredytu, o ile tego rodzaju roszczenia nie uległy przedawnieniu. O tym jednak - jak wskazał - zdecydują już sądy rozpoznające konkretne sprawy. Dodał, że "konsumenci, jeśli tylko zdołają wykazać istnienie i wysokość własnego roszczenia, będą mogli upomnieć się o dodatkowe świadczenia na swoją rzecz".