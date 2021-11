mBank wysyła wezwania do zapłaty do frankowiczów. Tych, którzy pozwali bank

Niektórzy klienci mBanku dostali od niego wezwania do zapłaty - przekazał bank. Sprawa dotyczy kredytobiorców, którzy pozwali bank w sprawie swojego kredytu we frankach szwajcarskich. Bank zamierza domagać się między innymi opłaty za korzystanie z kapitału.

mBank wzywa klientów do zapłaty

Zapytany przez PAP o sprawę pozwów wobec frankowiczów mBank poinformował, iż "wysłał wezwania do zapłaty do niektórych kredytobiorców, którzy pozwali bank w sprawie swojego kredytu we frankach szwajcarskich". Jak wyjaśnił, jest to związane ze "sprawami sądowymi, które są w toku lub w przypadku których sąd prawomocnie orzekł o nieważności umowy". Dodał, iż "wezwania do zapłaty i pozwy dotyczą tylko tych kredytobiorców, którzy wystąpili na drogę sądową przeciwko bankowi".