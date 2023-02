Sektor bankowy odpowiada na opinię rzecznika TSUE

Choć nie jest to jeszcze oficjalny wyrok TSUE, to inwestorzy na tę opinię zareagowali negatywnie. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie obserwujemy wyprzedaż akcji banków .

Związek Banków Polskich komentuje

"Co do roszczeń banku rzecznik wskazał, że Dyrektywa 93/13 stoi na przeszkodzie tym roszczeniom" - dodał ZBP. Według sektora bankowego "jest to stanowisko sprzeczne z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-395/21 i w sprawach połączonych C-349/18, C-350/18 oraz C-351/18, zgodnie z którymi to prawo krajowe decyduje o skutkach nieważności umowy".