Duży bank wprowadza ograniczenia w udzielaniu kredytów hipotecznych

Gazprom Export poinformował, że we wtorek wstrzyma dostawy gazu do holenderskiej spółki GasTerra - przekazała Agencja Reutera. Powodem jest brak płatności za gaz w rublach. Wcześniej w poniedziałek duński koncern energetyczny Orsted ostrzegł, że z tego samego powodu rosyjski gigant może wstrzymać dostawy gazu do tego kraju.