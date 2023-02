Tusk zapowiada kredyty na pierwsze mieszkanie. "Bank nie będzie zarabiał na odsetkach"

Nikt nie ma zamiaru za darmo rozdawać mieszkań, ale uczciwa władza musi uznać, że każda polska rodzina ma prawo do mieszkania. Będziemy proponowali Kredyt Zero Procent dla ludzi do 45. roku życia, którzy będą kupowali swoje pierwsze mieszkanie - zapowiedział lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej spotkał się w poniedziałek z mieszkańcami Pabianic (województwo łódzkie). Podczas spotkania zapowiedział między innymi nowy program mieszkaniowy, który PO będzie chciała wdrożyć w przypadku wygrania wyborów.

- Mówimy dzisiaj dużo o mieszkaniach. Chciałbym, żebyśmy nie musieli w Polsce rozmawiać o mieszkaniach, willach i pałacach rozkradanych przez władzę, tylko chciałbym porozmawiać konkretnie o mieszkaniach dla młodych. Będziemy proponowali politykę, która rzeczywiście spowoduje, że mieszkanie będzie prawem a nie towarem. (...) Ludzie mają prawo do mieszkania. Nikt nie ma zamiaru za darmo rozdawać mieszkań, ale uczciwa władza musi uznać, że każda polska rodzina ma prawo do mieszkania - stwierdził Tusk.

Donald Tusk zapowiada program Kredyt Zero Procent

Powiedział także: - Będziemy proponowali Kredyt Zero Procent dla ludzi, którzy będą kupowali swoje pierwsze mieszkanie. Będzie to dotyczyło ludzi młodych i w średnim wieku do 45. roku życia.

Wyjaśnił, że w przypadku wprowadzenia Kredytu Zero Procent "bank nie będzie zarabiał na odsetkach, na waszych chudych portfelach".

Lider PO użył przykładu kredytu na 500 tysięcy na 25 lat, gdzie jak podał obecnie rata wynosi ponad 4 tysiące. Powiedział, że rata miesięczna przy kredycie zero procent będzie wynosić około 1700 złotych i "będzie to spłata kapitału, a nie niekończących się odsetek, więc będzie realnie malał dług wobec banku".

- Chciałbym, żeby program Kredyt Zero Procent dotyczył także na możliwie dużą skalę remontów mieszkań. Tych, które nie nadają się do zamieszkania, które wymagają remontu - powiedział Tusk. Podkreślił, że chodzi "o tych, którzy chcą mieć jedno swoje mieszkanie, żeby mieć gdzie żyć, gdzie mieszkać".

Dodał, że PO będzie także proponowała dopłatę do najmu. - Skromną, ale jednak pomagającą - dopłatę do najmu 600 złotych - wyjaśnił.

Tusk o Orlenie i ropie z Rosji

Orlen wypłacił Władimirowi Putinowi w ciągu tego roku, kiedy trwa wojna, według ekspertów nawet ponad 40 miliardów złotych za ropę, której miało już z Rosji nie być - mówił Donald Tusk w Pabianicach. Według lidera PO to informacje, które "wgniatają po prostu w ziemię".

- Biorąc pod uwagę skalę tego, co robi pan Daniel Obajtek, to on jest dzisiaj jednym z największych oligarchów Putina - komentował.

