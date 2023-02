Dużo niższa rata, dopłata do najmu. Oto plan Tuska

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział, że po wygranych wyborach PO wprowadzi program Kredyt Zero Procent. Kto będzie mógł z tego skorzystać? Na jakich zasadach? Oto, co znalazło się w propozycjach, które przedstawił były premier.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej spotkał się w poniedziałek z mieszkańcami Pabianic (województwo łódzkie). Podczas spotkania zapowiedział między innymi nowy program mieszkaniowy Kredyt Zero Procent, który PO będzie chciała wdrożyć w przypadku wygrania wyborów. O nowym programie mówił również podczas spotkania we wtorek w Łodzi.

- Będziemy proponowali politykę, która rzeczywiście spowoduje, że mieszkanie będzie prawem a nie towarem. (...) Ludzie mają prawo do mieszkania. Nikt nie ma zamiaru za darmo rozdawać mieszkań, ale uczciwa władza musi uznać, że każda polska rodzina ma prawo do mieszkania - mówił Tusk.

Program Kredyt Zero Procent - co zakłada

Oto, co znalazło się w propozycji programu Kredyt Zero Procent, którą przedstawił lider PO podczas spotkań w Pabianicach i Łodzi:

1. Będzie dla osób do 45. roku życia na pierwsze mieszkanie .

2. Kredytobiorca ma spłacać tylko kapitał . Lider PO stwierdził, że "bank nie będzie zarabiał na odsetkach". - Wiemy, jak skonstruować ten program, nie narażając systemu bankowego. To nie ludzie, a BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego - red.) będzie refinansował odsetki tak, aby biorca tego kredytu był uwolniony od spłaty odsetek - tłumaczył Tusk w Łodzi. Dodał, że wsparcie "BGK, czyli budżetu państwa, będzie wynosiło 4 miliardy złotych w pierwszym roku".

3. Przy kredycie na 500 tysięcy na 25 lat rata miesięczna to obecnie "ponad 4 tysiące". Przy Kredycie Zero Procent rata ma wynosić około 1700 złotych .

4. Przy kredycie na 500 tysięcy trzeba oddać dodatkowo 770 tys. zł odsetek, czyli w sumie 1270 tys. zł. W programie Kredyt Zero Procent do spłaty ma być tylko pożyczona kwota, czyli 500 tys. zł .

5. Kredyt Zero Procent a zarobki. - Jeśli to jest para i każda z osób pracuje na minimalnej płacy, uzyska zdolność kredytową (dla) Kredytu Zero Procent – powiedział Tusk.