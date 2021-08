Ważna data dla niektórych kredytobiorców. Rzecznik Finansowy wyjaśnia

- To ważna informacja dla wszystkich, którzy zaciągnęli kredyt konsumencki po wejściu w życie ustawy, a następnie spłacili go przed terminem. Jak wiadomo, wielu pożyczkodawców nie rozliczało się z klientami zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów. Żeby ułatwić klientom dochodzenie ich roszczeń, postanowiliśmy rozszerzyć funkcjonalność uruchomionego w październiku 2020 r. kalkulatora o dokładne określenie terminu przedawnienia roszczeń — powiedział cytowany w komunikacie Jakub Szczerbowski, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w biurze Rzecznika Finansowego.

Jak należy liczyć koszty kredytu, które bank powinien zwrócić?

W informacji prasowej Rzecznik Finansowy pokazał, jak należy liczyć koszty kredytu, które bank powinien zwrócić. W przykładzie opisanym przez RF chodzi o kredyt konsumencki, zaciągnięty 18 grudnia 2011 r., od którego klient zapłacił koszty (np. prowizji i opłat przygotowawczych) na poziomie 5000 zł. Jeśli spłacił go w połowie pierwotnie przewidzianego okresu, czyli 18 czerwca 2012 r., powinno do niego wrócić 2,5 tys. zł – twierdzi RF. I wyjaśnia, że zgodnie z prawem w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje obniżenie wszystkich kosztów takiego kredytu (z wyjątkiem opłat notarialnych). Redukcja ta ma charakter proporcjonalny, tj. odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.