Nachodzą duże zmiany dla kredytobiorców. Największy bank w Polsce o reformie

PKO Bank Polski poinformował, że udostępnienie produktów opartych na WIRON odbędzie się przy wycofaniu oferty opartej na WIBOR. Bank przygotowuje się do zaoferowania kredytów opartych na nowym wskaźniku. Będzie to ważna zmiana dla kredytobiorców. WIBOR to jeden ze składowych oprocentowania kredytu, od którego zależy wysokość płaconych rat.

Zgodnie z opublikowanym we wrześniu stanowiskiem działająca przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych wskazała indeks WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) jako zamiennik obecnie stosowanego przez banki indeksu WIBOR.

Jak wyjaśniano, metodyka kalkulacji indeksu WIRON jest tożsama z wcześniej opracowanym i publikowanym przez GPW Benchmark indeksem WIRD. "Zmianie uległa jedynie nazwa indeksu, aby lepiej odzwierciedlić jego charakterystykę (oparcie na danych reprezentujących transakcje overnight)" - wskazywano.

Zgodnie z opublikowaną na stronach KNF "Mapą Drogową procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID" od początku 2023 roku banki będą mogły wprowadzać do oferty kredyty stosujące indeks WIRON równolegle z dotychczas oferowanymi kredytami na WIBOR.

Wycofywanie produktów i instrumentów stosujących WIBOR ma nastąpić w 2024 roku - tak wynika z mapy drogowej.

PKO BP o zmianach

"PKO Bank Polski przygotowuje się do zaoferowania klientom kredytów opartych o WIRON zgodnie z przyjętą mapą drogową. Udostępnienie produktów opartych na WIRON odbędzie się przy wycofaniu oferty opartej na WIBOR" - przekazał bank PKO BP w odpowiedzi na pytania Polskiej Agencji Prasowej o to, czy będzie on oferował równolegle kredyty oparte na obu wskaźnikach.

Z mapy drogowej wynika także, że wcześniej, bo jeszcze w tym roku uczestnicy rynku finansowego będą mogli stosować indeks WIRON w nowych instrumentach finansowych.

"Zgodnie z mapą drogową indeks WIRON powinien być dostępny jeszcze w 2022 r. Bank zamierza być gotowy do zawierania transakcji na instrumentach pochodnych opartych o WIRON zgodnie z założeniami reformy" - zadeklarowali przedstawiciele PKO BP.

Nowy wskaźnik referencyjny

Wybór nowego wskaźnika referencyjnego to efekt ustawy o wsparciu kredytobiorców, która narzuciła bankom konieczność odejścia od tzw. wskaźników wyprzedzających (czyli opartych głównie na szacunkach analityków na temat kształtowania się stóp procentowych w przyszłości, jak np. WIBOR) na rzecz wskaźników, które oparte są na transakcjach (a więc uzależnionych od wysokości oprocentowania depozytów w transakcjach międzybankowych).

Według opublikowanej przez KNF mapy drogowej, cała reforma ma się zakończyć w 2025 roku.

Będzie to ważna zmiana dla kredytobiorców. WIBOR wraz z marżą banku są bowiem składowymi oprocentowania kredytu. Obecnie część banków stosuje stawkę WIBOR 3M, co dla kredytobiorcy oznacza aktualizację oprocentowania kredytu hipotecznego co trzy miesiące, licząc od momentu uruchomienia kredytu. W przypadku WIBOR 6M oprocentowanie jest aktualizowane co sześć miesięcy.

Stawki WIBOR są ustalane w każdy dzień roboczy, ich wartość w danym dniu poznajemy jednak dopiero o godzinie 23.00. WIBOR 3M w piątek wynosił 7,43 proc., a WIBOR 6M 7,62 proc. Dla porównania WIRD (WIRON) 3M był na poziomie 6,27 proc., a WIRD 6M wynosił 5,71 proc. - poinformował we wpisie na Twitterze ekonomista Rafał Mundry.

Autor:mb

Źródło: PAP, TVN24 Biznes