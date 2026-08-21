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Z kraju

Zmiany w oprocentowaniu kredytów hipotecznych. Resort analizuje postulaty

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mieszkania, kredyty hipoteczne, budowa, deweloperzy, osiedle, nieruchomości
Domański o propozycji zmiany progów podatkowych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: tomo81/AdobeStock
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Postulaty Komisji Nadzoru Finansowego oraz Związku Banków Polskich w sprawie uwzględnienia stopy referencyjnej banku centralnego przy wyznaczaniu oprocentowania kredytów hipotecznych mają być analizowane przez Ministerstwo Finansów. O opinię w tej sprawie resort zwrócił się do Europejskiego Banku Centralnego.

Stanowiska Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i Narodowego Banku Polskiego (NBP) będą istotne przy podejmowaniu dalszych rozstrzygnięć, które na chwilę obecną nie zapadły.

"Postulat dotyczący uwzględnienia stopy referencyjnej NBP przy wyznaczaniu oprocentowania kredytów hipotecznych został zgłoszony w toku uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu rozwoju rynku finansowego oraz zwiększenia stabilności finansowej na tym rynku (UC132) przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Związek Banków Polskich. Zaproponowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian ustawowych nie zawierał regulacji w tym zakresie, nie była to zatem inicjatywa Ministerstwa" - przekazał resort finansów.

Wskaźnik NBP a wysokość kredytu hipotecznego

"W związku ze zgłoszonymi postulatami, zgodnie z wymogami prawnymi, Ministerstwo Finansów zwróciło się do Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z prośbą o opinię w tej kwestii - dokument jest powszechnie dostępny na stronie BIP RCL. Będziemy także występować o stanowisko Narodowego Banku Polskiego (NBP). Niezależnie, w resorcie trwają wewnętrzne analizy tego zagadnienia i ocena zasadności uwzględnienia ww. postulatów w projekcie. Stanowiska EBC i NBP będą istotne przy podejmowaniu dalszych, kierunkowych rozstrzygnięć, które na chwilę obecną nie zapadły. Planowany termin przyjęcia ustawy przez Radę Ministrów to III kwartał tego roku" - dodano.

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W piśmie z 4 sierpnia Ministerstwo Finansów zwróciło się do Europejskiego Banku Centralnego o opinię w sprawie uwzględnienia stopy NBP przy wyznaczaniu oprocentowania kredytów hipotecznych. Z pisma wynika, że w związku z trwającą reformą wskaźników referencyjnych w Polsce MF otrzymał wniosek od krajowego sektora bankowego o pilną zmianę ustawy o kredycie hipotecznym poprzez uwzględnienie stopy referencyjnej banku centralnego jako jednej z metod ustalania oprocentowania kredytów hipotecznych.

Rzadkie rozwiązanie na specyficznym rynku

"Ministerstwo jest w trakcie wieloaspektowych analiz tego zagadnienia. Z badań międzynarodowych wynika, że stosowanie stóp procentowych banku centralnego jako składnika oprocentowania kredytów hipotecznych nie jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym na świecie i w Unii Europejskiej, choć istnieją pojedyncze wyjątki. Zauważamy, że istnieje ryzyko osiągnięcia monokultury udzielanych kredytów na stopie referencyjnej, co może potencjalnie negatywnie wpływać na politykę pieniężną realizowaną przez bank centralny, ale także na rozwój kredytów oprocentowanych w sposób stały/okresowo stały" - przekazał resort.

Dodał, że struktura polskiego rynku kredytów hipotecznych jest specyficzna, gdyż cechuje się znaczną dominacją kredytów o oprocentowaniu zmiennym. "Wdrożenie takiego rozwiązania będzie miało również istotne przełożenie na rynek instrumentów pochodnych, służących zabezpieczeniu portfela udzielonych kredytów" - wskazał.

Jak przyznał resort finansów, zagadnienie nie jest jednoznaczne i wymaga dokładniejszej weryfikacji, uwzględniając różne aspekty - prawne, ekonomiczne, stabilnościowe, międzynarodowe.

"Zwróciliśmy się do EBC o opinię i dane dotyczące stosowania tego rozwiązania w UE, a także do Komisji Nadzoru Finansowego o przedłożenie szczegółowego uzasadnienia dla zgłoszonej propozycji, gdyż ma ona charakter zmiany systemowej. Zamierzamy także wystąpić o stanowisko NBP" - wskazał resort finansów.

Źródło: PAP
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Tagi:
Nieruchomościkredyt hipotecznyKNFMinisterstwo FinansówNBP
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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