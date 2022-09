Miliardowe długi Polaków wobec gmin

Aż 12,4 miliarda złotych wynoszą zaległości konsumentów i firm wobec gmin - wynika z danych z Krajowego Rejestru Długów. Przytłaczającą większość zadłużonych konsumentów to mężczyźni, a najwięcej dłużników gminnych zamieszkuje województwo śląskie. Najmniej rzetelne w regulowaniu długów branże to natomiast handel i budownictwo.

Polacy zadłużeni wobec gmin

Według raportu "Polacy wobec dłużników gminnych", przygotowany przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej pod patronatem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, większość długu wobec gmin stanowią zobowiązania konsumentów (12,3 mld zł), natomiast 64,5 mln zł to zaległości przedsiębiorstw. Również pod względem liczby dłużników największą grupę stanowią osoby fizyczne: 628 925 (wobec 1968 firm).

75 proc. zadłużonych wobec gmin konsumentów to mężczyźni - 470 101 osób (względem 158 824 kobiet). Mają oni 11 razy większe zadłużenie niż kobiety (11,3 mld zł wobec 1 mld zł).

Najliczniejszą grupę dłużników stanowią osoby w wieku 36-45 lat. Z kolei największe łączne zadłużenie należy do osób w wieku 46-55 lat (4,4 mld zł). Pod względem wielkości miejsca zamieszkania najmniej liczną grupę zalegającą z płatnościami stanowią mieszkańcy wsi i małych miejscowości (do 5000 osób) – 20 211 dłużników. Najliczniejsza grupa to mieszkańcy największych aglomeracji (pow. 300 tys. mieszkańców) – 119 624 dłużników.