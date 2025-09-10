Rekordzista jest winny ponad 4 miliony złotych

10 września 2025, 11:47
Źródło:
PAP
Inflacja w lipcu 2025
Inflacja w lipcu 2025
TVN24
Inflacja w lipcu 2025TVN24

Łączne zadłużenie sezonowych restauracji, barów i kawiarń oraz producentów i sprzedawców piwa, napojów i lodów na koniec sierpnia tego roku wyniosło 436,4 miliona złotych - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Zadłużonych jest 15,2 tysiące podmiotów. Rekordzista zalega 4,1 miliona złotych.

Średnio jedna firma do spłaty ma 28,7 tys. zł. Cytowany w raporcie prezes KRD Adam Łącki zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich dwóch lat zaległości sezonowej gastronomii oscylowały w granicach 320-390 milionów złotych, a na początku tego roku przebiły granicę 400 mln zł. "Koszty pracy, surowców, energii i najmu lokali pochłaniają znaczną część dochodów. W efekcie wiele z nich (firm gastronomicznych - PAP) popada w długi" - stwierdził Łącki.

Przedsiębiorcy z sezonowej gastronomii najwięcej długu mają wobec instytucji finansowych, w tym banków i firm leasingowych (283 mln zł). Kolejne 47 mln zł powinni oddać dostawcom energii, 26,9 mln zł wierzycielom z branży spożywczej, a prawie 14 mln zł - dostawcom, m.in. internetu.

Rekordzista z Dolnego Śląska

Najwięcej do spłaty mają firmy z woj. mazowieckiego, gdzie łączny dług branży to 109,4 mln zł. Natomiast na Śląsku jest to 47,5 mln zł, a na Dolnym Śląsku - 44,2 mln zł. Najmniejszy dług mają przedsiębiorcy z woj. lubuskiego (7 mln zł), podlaskiego (7,3 mln zł) i świętokrzyskiego (8,2 mln zł).

Największe długi mają restauracje, bary, puby, kawiarnie i food trucki, których w KRD jest 13,4 tys. Łącznie do oddania mają 381,8 mln zł. Wśród nich jest też "rekordzista" z Dolnego Śląska, który zalega 4,1 mln zł, głównie firmie leasingowej, ale też hurtowni spożywczo-alkoholowej. Niemal 2/3 wszystkich dłużników stanowią jednak mikrofirmy. Długi samych jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG) to 257 mln zł, czyli 60 proc. wszystkich długów branży.

Ponadto analiza wiarygodności płatniczej KRD wskazała, że branżę sezonowej gastronomii cechuje relatywnie niska zdolność do terminowego wywiązywania się z zobowiązań i wysokie ryzyko wpisania do Rejestru. Mimo, że w ciągu ostatniego roku o 13,7 proc. zwiększyła się liczba firm z czterema najwyższymi kategoriami, to 22,9 proc. wszystkich firm jest w najniższych kategoriach wiarygodności. Według autorów raportu oznacza to, że w najbliższych miesiącach sytuacja finansowa sektora, a tym samym wiarygodność płatnicza, może ulec znacznemu pogorszeniu.

Jak zauważyli autorzy opracowania, sezon letni to także piwo i lody. Sprzedawcy piwa mają do spłacenia 26,5 mln zł, a długi ma 848 firm. Średnio do oddania mają 31,2 tys. zł. W przypadku producentów dług wynosi 7,9 mln zł, a do spłacenia ma go 161 firm.

Sprzedawcy lodów muszą spłacić 2,5 mln zł, mimo że - jak podano - gałka w 2024 r. średnio kosztowała 7,51 zł, czyli o 15 proc. więcej niż w 2023 r.

Autorka/Autor:/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: siamionau pavel/Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Złoty osłabia się w środę wobec wszystkich głównych walut. Ekonomiści oceniają, że polska waluta może dzisiaj nieco tracić na fali wzrostu napięć geopolitycznych wokół Polski.

Obce drony nad Polską. Złoty reaguje

Obce drony nad Polską. Złoty reaguje

10 września 2025, 9:34
Źródło:
tvn24.pl

Portfolio produktowe Apple zostało właśnie wzbogacone o nowe urządzenia, a uwagę podczas wtorkowej konferencji przykuły nowe iPhone'y. Kurs akcji technologicznego giganta spadł jednak na zakończenie wtorkowych notowań o niemal 1,5 procent.

Apple pokazało nowe urządzenia. Kurs akcji w dół

Apple pokazało nowe urządzenia. Kurs akcji w dół

10 września 2025, 10:35
Źródło:
Apple, IDC, PAP

Operacje lotnicze w polskiej przestrzeni powietrznej zostały wznowione na wszystkich czterech lotniskach wcześniej wyłączonych z ruchu lotniczego - poinformowała w środę przed godziną 9.00 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP).

Operacje lotnicze w polskiej przestrzeni powietrznej wznowione 

Operacje lotnicze w polskiej przestrzeni powietrznej wznowione 

10 września 2025, 5:36
Źródło:
TVN24

Kumulacja w Lotto rozbita. We wtorek padła główna wygrana w wysokości ponad 31,7 miliona złotych. To jedna z najwyższych wygranych w historii tej gry w Polsce. Oto liczby, które wylosowano w Lotto i Lotto Plus 9 września 2025 roku.

Kumulacja w Lotto rozbita. Potężna wygrana

Kumulacja w Lotto rozbita. Potężna wygrana

10 września 2025, 8:12
Źródło:
tvn24.pl

Premier Donald Tusk poinformował, że w nocy z czwartku na piątek zamknięta zostanie granica z Białorusią. - To oznacza sporo perturbacji dla przewoźników i gospodarki. Mamy nadzieję, że potrwa to krótko - powiedział prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Jan Buczek. Dodał, że część przedsiębiorców może skłonić to do zamknięcia działalności.

"Na pewno będą tacy, którzy nie wytrzymają"

"Na pewno będą tacy, którzy nie wytrzymają"

9 września 2025, 20:56
Źródło:
PAP

Narodowy Bank Polski uruchomił nowy system płatności wysokokwotowych SORBNET3 - poinformował we wtorek NBP. Zdaniem banku centralnego jest to najważniejszy polski system płatności, w którym dokonywany jest w czasie rzeczywistym rozrachunek płatności z tytułu operacji bankowych.

Nowy system płatności. Jest komunikat NBP

Nowy system płatności. Jest komunikat NBP

9 września 2025, 19:21
Źródło:
PAP

Doszło do ujawnienia służbowych danych pracowników PKO BP - poinformował bank w komunikacie. Jak dodano, luka została zidentyfikowana i natychmiast usunięta.

Wiadomość od "testera" i luka w największym banku w Polsce

Wiadomość od "testera" i luka w największym banku w Polsce

9 września 2025, 19:48
Źródło:
PAP

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych do końca tego roku - poinformował na konferencji prasowej minister energii Miłosz Motyka.

Jest decyzja rządu w sprawie cen prądu

Jest decyzja rządu w sprawie cen prądu

9 września 2025, 16:21
Źródło:
PAP

Ford ogłosił kolejny duży program naprawczy w Stanach Zjednoczonych, obejmujący około 1,5 miliona pojazdów. Problem dotyczy kamer cofania, które mogą wyświetlać obraz odwrócony, zniekształcony lub wcale go nie pokazywać. Informację tę podała we wtorek amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA).

Duży producent wzywa do warsztatów. Problem z kamerą

Duży producent wzywa do warsztatów. Problem z kamerą

9 września 2025, 20:12
Źródło:
Reuters, automotivedive.com

Komisja Europejska poinformowała, że 43,7 miliarda euro, czyli około 185 miliardów złotych, z programu SAFE trafi do Polski - przekazał we wtorek wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. "Polski udział większy niż Francji, Włoch i Hiszpanii razem wziętych" - dodał premier Donald Tusk.

Premier: polski udział większy niż Francji, Włoch i Hiszpanii razem wziętych

Premier: polski udział większy niż Francji, Włoch i Hiszpanii razem wziętych

9 września 2025, 16:11
Aktualizacja: 9 września 2025, 17:12
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Do 11 listopada będzie kolejny przelew z KPO w wysokości 26 miliardów złotych - poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Pieniądze będą finansowały między innymi budowę 250 kilometrów gazociągu, cztery satelity obserwacyjne, elektrownie wiatrowe na Bałtyku i dostęp do szerokopasmowego internetu.

Potężny przelew dla Polski

Potężny przelew dla Polski

9 września 2025, 18:45
Źródło:
PAP

Dłuższa aktywność zawodowa, czyli praca po osiągnięciu wieku emerytalnego, wiąże się z otrzymywaniem większego świadczenia. Każdy dodatkowy rok pracy może podnieść wysokość emerytury nawet o kilkanaście procent - poinformował ZUS.

Tak można zwiększyć emeryturę. ZUS wyjaśnia

Tak można zwiększyć emeryturę. ZUS wyjaśnia

9 września 2025, 18:18
Źródło:
PAP

Wtorkowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło głównej wygranej, a kumulacja rośnie do 420 milionów złotych. W Polsce najwyższe były wygrane czwartego stopnia. Oto liczby, które wylosowano 9 września 2025 roku.

Kumulacja w Eurojackpot rośnie

Kumulacja w Eurojackpot rośnie

9 września 2025, 21:20
Źródło:
tvn24.pl

- Na etykietach cenowych w sklepach Biedronka znajdowały się informacje wprowadzające konsumentów w błąd lub nieczytelne - przekazał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w komunikacie. Jak dodał spółce Jeronimo Martins Polska i jej trzem menedżerom postawiono zarzuty łamania podstawowych praw konsumentów dotyczących informowania o cenie. "Jesteśmy gotowi do konstruktywnego dialogu z prezesem UOKiK, aby wypracować satysfakcjonujące dla wszystkich rozwiązanie" - odpowiada Biedronka.

UOKiK wziął pod lupę promocje w Biedronce. Sieć i menedżerowie z zarzutami

UOKiK wziął pod lupę promocje w Biedronce. Sieć i menedżerowie z zarzutami

9 września 2025, 15:44
Źródło:
tvn24.pl

SpaceX, firma Elona Muska, ogłosiła przejęcie od EchoStar licencji i częstotliwości przeznaczonych dla satelitarnej usługi telefonii komórkowej. Cała transakcja opiewa na około 17 miliardów dolarów.

Nowy plan Elona Muska. Jest umowa

Nowy plan Elona Muska. Jest umowa

9 września 2025, 16:57
Źródło:
TechCrunch

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi nabór do pilotażu skróconego czasu pracy. Czasu na złożenie wniosku jest coraz mniej. Dofinansowanie, które można dostać, to nawet milion złotych, przy czym koszt przypadający na jednego pracownika objętego programem nie może przekroczyć 20 tysięcy złotych.

Krótszy czas pracy. Ostatnie dni na złożenie wniosku

Krótszy czas pracy. Ostatnie dni na złożenie wniosku

9 września 2025, 15:08
Źródło:
tvn24.pl

Trwają prace nad nowelizacją przepisów o pomocy obywatelom Ukrainy. We wtorek drugą propozycją ustawy, po pierwszej zawetowanej przez prezydenta Karola Nawrockiego, będzie zajmowała się Radę Ministrów. Jak wyliczył w "Rozmowie Piaseckiego" minister finansów ograniczenie wypłat 800 plus dla cudzoziemców, w tym dla obywateli Ukrainy w Polsce, pozwoli oszczędzić "poniżej 5 miliardów złotych". Z kolei Jarosław Kaczyński, zapytany o poparcie dla drugiej rządowej propozycji, skwitował, że "jeszcze decyzji nie podjął".

800 plus po nowemu. Jarosław Kaczyński zabiera głos

800 plus po nowemu. Jarosław Kaczyński zabiera głos

9 września 2025, 11:30
Aktualizacja: 9 września 2025, 13:15
Źródło:
PAP

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało we wtorek, że szacowana stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 5,5 procent. W lipcu była ona na poziomie 5,4 procent.

Tyle osób nie ma pracy. Najnowsze dane o bezrobociu

Tyle osób nie ma pracy. Najnowsze dane o bezrobociu

9 września 2025, 10:28
Źródło:
PAP

Nebius Group podpisała z Microsoftem pięcioletnią umowę na dostarczanie infrastruktury GPU (procesorów graficznych) w chmurze. Informacja o kontrakcie natychmiast podbiła wartość akcji amsterdamskiej spółki, które poszybowały o kilkadziesiąt procent. Wartość umowy może sięgnąć niemal 20 miliardów dolarów.

Microsoft wyda miliardy. Firma z Redmond stawia na sztuczną inteligencję

Microsoft wyda miliardy. Firma z Redmond stawia na sztuczną inteligencję

9 września 2025, 13:10
Źródło:
Reuters, CNBC

Traktujemy ten sygnał poważnie - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 minister finansów i gospodarki Andrzej Domański komentując decyzję agencji ratingowej Fitch o obniżeniu perspektywy oceny kredytowej. Szef finansów tłumaczył powody oceny. - Bardzo jasno wskazano w komunikacie agencji Fitch na weta prezydenta (...). Dziwi mnie ta fałszywa troska prezydenta - mówił.

"Dziwi mnie ta fałszywa troska prezydenta". Domański "traktuje poważnie" decyzję Fitcha

"Dziwi mnie ta fałszywa troska prezydenta". Domański "traktuje poważnie" decyzję Fitcha

9 września 2025, 8:11
Źródło:
tvn24.pl

Najważniejsze to jechać wolno - radzi w rozmowie z TVN24+ Kuba Bielak, współzałożyciel Akademii Bezpiecznej Jazdy w Warszawie. Podkreśla, że przejeżdżanie przez zalane odcinki dróg czy głębokie kałuże wymaga umiejętności oceny sytuacji i szczególnej ostrożności. Jak bezpiecznie pokonać wodę i uniknąć problemów z ubezpieczycielem? 

Kierowca może mieć "poważny problem". Ostrzeżenie

Kierowca może mieć "poważny problem". Ostrzeżenie

9 września 2025, 14:53
Źródło:
TVN24+

Intel wprowadza szerokie zmiany kadrowe - po trzech dekadach z firmy odchodzi dyrektor generalna działu projektowania układów scalonych Michelle Johnston Holthaus. Szef giganta Lip-Bu Tan dąży do uproszczenia struktury zarządu, wzmocnienia nadzoru nad strategicznymi działami i zwiększenia efektywności firmy.

Rewolucja kadrowa w gigancie. Rezygnacja po 30 latach

Rewolucja kadrowa w gigancie. Rezygnacja po 30 latach

9 września 2025, 10:50
Źródło:
Reuters

Bardzo niskie - takie według szefa resortu finansów mają być szanse na wprowadzenie podatku cyfrowego w Polsce. Jako przeszkodę Andrzej Domański wskazał w "Rozmowie Piaseckiego" prezydenta Karola Nawrockiego. W Ministerstwie Cyfryzacji trwają prace nad obciążeniem big techów nową daniną.

Minister finansów o "szansach" na nowy podatek: bardzo niskie przy prezydencie Nawrockim

Minister finansów o "szansach" na nowy podatek: bardzo niskie przy prezydencie Nawrockim

9 września 2025, 8:25
Źródło:
TVN24, PAP

Saga sukcesyjna w rodzinie Murdochów dobiegła końca. Najstarszy syn Ruperta, Lachlan Murdoch, przejął faktyczną kontrolę nad globalnym koncernem medialnym, do którego należą m.in. Fox News i "Wall Street Journal". Rodzeństwo zgodziło się na ugodę. Porozumienie kończy rodzinną kłótnię o to, kto będzie kontrolował jedną z najbardziej znanych światowych grup medialnych.

Koniec prawdziwej "Sukcesji". Miliardy do podziału, imperium ma nowego szefa

Koniec prawdziwej "Sukcesji". Miliardy do podziału, imperium ma nowego szefa

9 września 2025, 9:08
Źródło:
Reuters

Import złota, wolframu, uranu, grafitu i innych kluczowych minerałów z Afryki zwolnione z amerykańskich ceł. Rozporządzenie prezydenta Donalda Trumpa obowiązuje od poniedziałku. Administracja uzasadniła zwolnienia jako "konieczne i stosowne" w obliczu "stanu wyjątkowego"

Kluczowe minerały z Afryki zwolnione z ceł. Decyzja Trumpa

Kluczowe minerały z Afryki zwolnione z ceł. Decyzja Trumpa

9 września 2025, 9:40
Źródło:
PAP, ecofin agency

Koszt operacji powrotu do domu zatrzymanych koreańskich pracowników Hyundaia oszacowano na około miliard wonów (około 7,21 mln dolarów). Od piątku blisko pół tysiąca osób, ponad 300 z nich to Koreańczycy, jest zatrzymanych po akcji służby imigracyjnej w fabryce koncernu w stanie Georgia. Południowokoreański minister spraw zagranicznych, Czo Hjun, poleciał do Waszyngtonu, gdzie ma spotkać się z sekretarzem stanu Marco Rubio.

Ewakuacja za miliony dolarów. Wiadomo, jak wrócą zatrzymani pracownicy Hyundaia

Ewakuacja za miliony dolarów. Wiadomo, jak wrócą zatrzymani pracownicy Hyundaia

9 września 2025, 6:49
Źródło:
PAP

Etiopia oficjalnie uruchomi we wtorek największą w Afryce zaporę wodną. Projekt ten zapewni energię milionom Etiopczyków, ale jednocześnie może pogłębić konflikt z Egiptem i Sudanem. Oba kraje uważają, że tama zagraża ich bezpieczeństwu, a szczególnie ich dostępowi do wody.

Etiopia uruchamia ogromną zaporę wodną. Egipt grozi, Sudan zaniepokojony

Etiopia uruchamia ogromną zaporę wodną. Egipt grozi, Sudan zaniepokojony

9 września 2025, 7:30
Źródło:
PAP

- Ostrożna chęć do obniżek stóp procentowych w gronie RPP może oznaczać, że do końca roku zostaną one obniżone raczej raz niż dwa razy albo w ogóle - ocenia członek RPP Henryk Wnorowski. Jego zdaniem, polityka pieniężna musi pozostawać restrykcyjna, żeby uniknąć sytuacji, w której RPP musiałaby podnosić stopy.

"To jest raczej teoretyczne i marzycielskie". Członek RPP o stopach procentowych

"To jest raczej teoretyczne i marzycielskie". Członek RPP o stopach procentowych

8 września 2025, 21:16
Źródło:
PAP

Minister finansów USA Scott Bessent wdał się w publiczną kłótnię ze swoim rywalem w administracji Donalda Trumpa, Billem Pulte'em i zagroził, że uderzy go w twarz za rzekome podważanie jego pozycji u prezydenta - donosi portal Politico. Wcześniej Bessent miał się wdać w bójkę z Elonem Muskiem.

"P... się". Groźby amerykańskiego ministra

"P... się". Groźby amerykańskiego ministra

8 września 2025, 19:59
Źródło:
PAP

Kraje Unii Europejskiej powinny zaprzestać kupowania rosyjskiej ropy i gazu, jeśli chcą aby Waszyngton zaostrzył sankcje gospodarcze wobec Moskwy – powiedział w poniedziałek w wywiadzie dla dziennika "Financial Times" amerykański sekretarz energii Chris Wright.

USA żądają zaprzestania zakupów rosyjskiego gazu i ropy

USA żądają zaprzestania zakupów rosyjskiego gazu i ropy

8 września 2025, 13:45
Źródło:
PAP

GIS ostrzega przed herbatą ziołową marki Herbapol Lublin S.A. W jednej z partii produktu wykryto obecność bakterii Salmonella, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia.

Salmonella w herbacie. "Zagrożenie dla zdrowia"

Salmonella w herbacie. "Zagrożenie dla zdrowia"

8 września 2025, 14:58
Źródło:
PAP

57 procent rosyjskich firm spodziewa się spowolnienia gospodarczego - poinformowała w poniedziałek grupa medialna RBK. Rosyjska gospodarka znajduje się w stagnacji przez wysokie stopy procentowe.

Rosyjska gospodarka ugina się pod ciężarem stóp procentowych

Rosyjska gospodarka ugina się pod ciężarem stóp procentowych

8 września 2025, 18:18
Źródło:
Reuters

Czołowi polscy politycy otrzymali ostrzeżenie. Zaprzestańcie walk, w przeciwnym razie gospodarka ucierpi - pisze w poniedziałek Bloomberg. Zdaniem ekonomistów piątkowy komunikat agencji ratingowej Fitch to "mocny sygnał ostrzegawczy dla rządu".

Wielka agencja i "mocny sygnał ostrzegawczy dla rządu"

Wielka agencja i "mocny sygnał ostrzegawczy dla rządu"

8 września 2025, 11:24
Źródło:
Bloomberg, tvn24.pl

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś złożył w poniedziałek po południu zawiadomienie do ministra sprawiedliwości wobec najważniejszych polityków Zjednoczonej Prawicy w związku z aferą GetBack. W zawiadomieniu zostali wskazani między innymi były premier Mateusz Morawiecki, były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, były szef Prokuratury Krajowej, obecnie prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski oraz były szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski - wynika z komunikatu rzeczniczki Prokuratora Generalnego Anny Adamiak.

Wielka afera i zawiadomienie na "najważniejszych polityków PiS". Kto jest na liście

Wielka afera i zawiadomienie na "najważniejszych polityków PiS". Kto jest na liście

8 września 2025, 9:14
Aktualizacja: 8 września 2025, 13:13
Aktualizacja:
Źródło:
PAP, tvn24.pl