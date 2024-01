"Szokujący" wzrost pensji i "jeden ukończony blok zamiast tysięcy mieszkań". Cały zarząd odwołany

- Przy takich efektach pensje w KZN-ie rosły w sposób szokujący. W 2018 roku wynagrodzenia osobowe to było w sumie 1,7 miliona złotych, w 2023 roku prawie 9 milionów złotych, czyli wzrost około 4,5-krotny. Przekracza to dosyć znacząco inflację i wszelkie inne powody, dlaczego mogłyby tak urosnąć pensje - dodała minister funduszy.

Nowe władze Krajowego Zasobu Nieruchomości

List otwarty od pracowników

- W tym liście są rzeczy wstrząsające. Ja się z nim zapoznałam wczoraj. To są rzeczy absolutnie porażające, (...) oskarżenia o skrajnie nieobyczajne zachowanie zarządu, o skrajnie nieobyczajne sytuacje w urzędzie, (...) o wykorzystywanie pozycji służbowej do wymuszania, skłaniania do zachowań absolutnie nie do przyjęcia - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.