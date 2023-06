Rząd przyjął projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Dodano, że dotyczy to także przyspieszenia tworzenia sektorowych zespołów cyberbezpieczeństwa i umożliwienia włączenia centrów wymiany informacji i analiz (ISAC) do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Według autorów projektu, jednym z problemów związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu cyberbezpieczeństwa jest brak sektorowych zespołów, które wspierają operatorów usług kluczowych. Chodzi o najważniejsze elektrownie, przedsiębiorstwa kolejowe czy porty.

Krajowy system cyberbezpieczeństwa

"Centra wymiany informacji i analiz, wpisane do wykazu prowadzonego przez ministra cyfryzacji, zostaną włączone do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Rozwiązanie to powinno przyczynić się do ułatwienia dostępu do specjalistycznej wiedzy i do wymiany informacji o stosowanych rozwiązaniach oraz tzw. dobrych praktykach" - podkreślono.