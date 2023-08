Adresy i numery PESEL kilkudziesięciu tysięcy osób w internecie. "Idealna baza do kradzieży danych"

"To, co tam się dzieje przyprawia o zawrót głowy" - napisał internauta na Kontakt 24 informując o tym, że w Krajowym Rejestrze Zadłużonych "wszyscy wierzyciele mogą oglądać akta innych wierzycieli". Chodzi o takie dane jak adresy, numery dowodów osobistych czy numery PESEL. Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że informacje gromadzone w KRZ są "w pełni bezpieczne i przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem". Uwagi do projektowanych rozwiązań dotyczących informatyzacji funkcjonowania KRZ zgłaszał wcześniej Urząd Ochrony Danych Osobowych.

"To, co tam się dzieje przyprawia o zawrót głowy" - czytamy w korespondencji.

O KRZ: ochrona danych tam nie istnieje

Do sprawy odniósł się kolejny internauta. "Wystarczy, że poprzez Profil Zaufany dana osoba zarejestruje się w KRZ (nie zgłaszająca wierzytelności) i ma dostęp do bazy danych" - napisał. Jak dodał, chodzi o takie dane jak: adresy zamieszkania, numery PESEL, numery telefonów, numery kont bankowych, informacje o kredytach.

Według niego, jest to "idealna baza do kradzieży danych osobowych".

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości

Wyjaśniono, że "wgląd do akt postępowania upadłościowego, zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego i Prawem upadłościowym, mają wszyscy jego uczestnicy". "Wynika to z zasady wewnętrznej jawności postępowania cywilnego, która gwarantuje uczestnikom postępowania równe prawa" - dodano.

W odpowiedzi ministerstwa czytamy również, że "przepisy regulujące dostęp do akt postępowań upadłościowych obowiązują bez zmian od 2003 roku". "A więc były takie same za poprzednich ministrów sprawiedliwości, jak też w poprzednim 'papierowym' systemie obsługi tych postępowań w sądach. Funkcjonujący od 2021 r. Krajowy Rejestr Zadłużonych, będący teleinformatycznym systemem obsługującym postępowania sądowe, nic w tym zakresie nie zmienił" - podkreślono.

Resort zaznaczył jednocześnie, że każda osoba, która w sposób nieuprawniony, np. poprzez fałszywe zgłoszenie wierzytelności, wejdzie w bezprawne posiadanie danych, podlega odpowiedzialności karnej. "Takie przypadki, będą zgłaszane przez syndyka do prokuratury. Analogicznie jak w postępowaniach prowadzonych w okresie sprzed KRZ, gdy zawiadamianie prokuratury o tego typu nadużyciach należało do sądów" - zastrzeżono.

Alarm Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Adam Sanocki, rzecznik prasowy Urzędu Ochrony Danych Osobowych w odpowiedzi na pytania TVN24 Biznes podkreślił, że UODO analizuje sprawę automatycznego przyznawania każdemu zgłaszającemu statusu strony postępowania, co skutkuje dostępem do akt. Dodał, że jak dotąd nie zostało zgłoszone naruszenie przez administratora.

"Jednocześnie informuję, że UODO zgłaszał uwagi do projektowanych rozwiązań dotyczących informatyzacji funkcjonowania KRZ – zarówno do ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, jak i aktów wykonawczych do jej przepisów. Za każdym razem UODO przedstawiał swoje obawy co do konstrukcji prawnej przyjętej w ustawie z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, zgodnie z którą zamieszczone w Krajowym Rejestrze Zadłużonych numery PESEL podlegają upublicznieniu, są zatem jawne i publicznie dostępne" - przekazał.