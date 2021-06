Ogromne zaległości wobec ubezpieczycieli. Rekordzista ma do oddania miliony

W bazie danych Krajowego Rejestru Długów widnieje 177 tys. dłużników, którzy nie uregulowali składek za polisy. Z tego 141,6 tys. to klienci indywidualni, a 35,4 tys. firmy. Konsumenci mają do oddania ubezpieczycielom 156 mln zł, a przedsiębiorstwa ponad 231 mln zł. Średni dług osoby fizycznej to 1101 zł, a przedsiębiorcy - 6530 zł.

Zadłużenie rekordzistów

Jak tłumaczy PAP prezes Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki, na początku pandemii, w marcu ub., łączne zadłużenie wobec ubezpieczycieli sięgało 410 mln zł. W czerwcu urosło do rekordowego poziomu 430 mln zł i od tego czasu zmniejsza się, na co wpływ ma m.in. spadek cen ubezpieczeń. - Widać to na przykładzie polis OC pojazdów, które dominują na rynku – mówi Łącki. Przytacza dane Polskiej Izby Ubezpieczeń, z których wynika, że średnia wartość składki za OC w 2020 r. spadła z 523 zł do 500 zł.