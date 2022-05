Premier o KPO: zakończyliśmy negocjacje "kamieni milowych"

- Szanowni państwo, drodzy rodacy, to jest właśnie pewnego rodzaju sprzeczność, z którą mamy do czynienia. Otóż opozycja, która dzisiaj zarzuca ministrowi sprawiedliwości, że jakoby blokuje Krajowy Plan Odbudowy , a sama opozycja nie będzie głosowała za ustawą zaakceptowaną przez Komisję Europejską w pełni - powiedział premier w czwartek w Sejmie podczas debaty nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.

Jak mówił, "Komisja Europejska przyjrzała się tej ustawie (noweli ustawy o SN), którą zaprezentował prezydent Andrzej Duda i stwierdziła, że stanowi ona wrota do KPO". - Jak to wytłumaczycie swoim wyborcom? Drodzy wyborcy PO zadawajcie te pytania swoim posłom - dodał Morawiecki.

KPO - "kamienie milowe"

- Krajowy Program Odbudowy z naszej strony został zatwierdzony i wniosek złożony już jakiś czas temu. Dostajemy z Komisji Europejskiej pozytywne sygnały w tym zakresie - zaznaczył premier. - To jest uzgodnienie tzw. "kamieni milowych", czyli pewnych warunków, które wszystkie kraje członkowskie musiały uzgodnić z KE i my również je uzgodniliśmy - podkreślił szef rządu.

Premier ocenił, że pewne szczególne działania były tylko w odniesieni do elementów związanych z reformą wymiaru sprawiedliwości, które i tak planowane były do wdrożenia - jak chociażby likwidacja Izby Dyscyplinarnej. - Jest duża szansa, że w ciągu kilku dni zostanie to zatwierdzone - powiedział. Szef rządu dodał, że same płatności to kwestia kilku najbliższych miesięcy.