Minister rozwoju mówi o "politycznej zgodzie" Brukseli na polski KPO. Komisja Europejska odpowiada

Nie ma żadnych nowych informacji do przekazania w sprawie polskiego Krajowego Planu Odbudowy - przekazała rzeczniczka Komisji Europejskiej Veerle Nuyts. Wcześniej minister rozwoju i technologii Piotr Nowak podawał, że jest polityczna zgoda Brukseli i KE "lada chwila" powinna dać zielone światło dla uruchomienia polskiego KPO.

- Komisja nadal przeprowadza ocenę polskiego planu zgodnie kryteriami zawartymi w rozporządzeniu. Będzie dalej pracować konstruktywnie, jak ze wszystkimi państwami, by zapewnić, że polski plan wypełnia cele i wymagania zawarte w rozporządzeniu - przekazała rzeczniczka KE Veerle Nuyts w odpowiedzi na pytania reportera TVN24 w Brukseli Macieja Sokołowskiego.

Jak dodała, chodzi między innymi o realizację szczegółowych zaleceń dla Polski zapewniających niezależność sądownictwa, na co wskazywała wcześniej szefowa KE Ursula von der Leyen.

Minister rozwoju o środkach z KPO

Minister rozwoju i technologii Piotr Nowak we wtorek wieczorem poinformował, że trzech unijnych komisarzy miało go zapewnić, że jest w Komisji Europejskiej polityczna zgoda na Krajowy Plan Odbudowy i że "lada chwila" zostanie on uruchomiony. Minister stwierdził, że Polska spełniła warunek KE dotyczący projektu ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. - Taki projekt wpłynął do Sejmu - przekazał szef MRiT.

W środę rano w Programie Pierwszym Polskiego Radia Nowak w kontekście KPO mówił, że przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych przeprowadził rozmowy "z kilkoma komisarzami". - I usłyszałem z rozmów, że jest zgoda na to, jest wsparcie tych osób na podjęcie tej decyzji. Jeszcze są kwestie techniczne, natomiast już polityczna zgoda jest - wskazał minister.

Dopytywany, kiedy może się to wydarzyć, powiedział, że "być może to jest na dniach, być może to się przeciągnie tydzień, dwa". Jego zdaniem decyzja w tej sprawie "zostanie ogłoszona przez szefową KE". Dodał, że "jeszcze musi to potem zatwierdzić Rada Unii, więc chwilę to pewnie zajmie". - Natomiast już jest polityczna decyzja, została podjęta - wskazał.

Rzecznik rządu: nie ma jeszcze politycznego porozumienia z KE

Rzecznik rządu Piotr Mueller dopytywany o wypowiedź ministra rozwoju i technologii, odpowiedział, że "takich sygnałów ze strony KE już było wiele".

- Pan minister Nowak nie uczestniczy w negocjacjach dotyczących KPO, robi to premier Morawiecki bezpośrednio z szefową KE (...). Minister Nowak mógł usłyszeć w kuluarach posiedzenia Rady UE, że jest taka chęć, natomiast takiej decyzji nie ma. Chciałbym być takim optymistą, jak minister Nowak w tej chwili, ale jest jeszcze trochę rzeczy do dopięcia, żeby to było możliwe - powiedział Mueller w Radiu ZET.

Dodał, że "jest kilka drobnych rzeczy, ale istotnych" dotyczących tzw. kamieni milowych, które miałyby być zapisane w KPO, czyli - jak powiedział - wymogów reform, które trzeba wprowadzić, aby wypłacać kolejne transze środków unijnych.

- Negocjacje polegają na tym, że do KPO trzeba wpisać zakres reform. Wokół tego toczy się dyskusja z KE. Na poziomie technicznym prowadzi ją minister (wiceminister funduszy i polityki regionalnej) Waldemar Buda z instrukcjami premiera, na poziomie politycznym z przewodniczącą KE pan premier - mówił Mueller.

Krajowy Plan Odbudowy

Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nową sytuację gospodarczo-społeczną, jaką spowodowała pandemia COVID-19. Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF - Recovery and Resilience Facility). Wszystkie kraje członkowskie musiały przygotować swoje Krajowe Plany Odbudowy, aby otrzymać środki. Zdecydowana większość została już zaakceptowana, co umożliwiło wypłatę zaliczek. Polska przedstawiła swój plan KE w maju 2021 roku; jak dotąd nie został on zaakceptowany.

Z Funduszu Odbudowy, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów oraz o 11,5 mld euro z części pożyczkowej. W sumie dostępne dla naszego kraju są: 23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w pożyczkach.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w październiku 2021 mówiła, że chce wpisania do polskiego KPO jasnego zobowiązania do likwidacji Izby Dyscyplinarnej, do przeprowadzenia zmian w systemie dyscyplinarnym dla sędziów oraz rozpoczęcia procesu przywracania sędziów odsuniętych od orzekania.

W lecie ubiegłego roku likwidację Izby Dyscyplinarnej SN zapowiadał wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński, także premier Mateusz Morawiecki mówił, że ta izba zostanie zlikwidowana.

Sejm ma zająć się w czwartek pięcioma projektami ustaw: prezydenckim, autorstwa PiS, autorstwa Solidarnej Polski i złożonym przez opozycję, zakładającymi likwidację albo przekształcenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

TSUE 14 lipca 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich.

Autor:kris/dap

Źródło: PAP