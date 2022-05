Rzecznik rządu o KPO: Polska i Komisja Europejska doszły do porozumienia w sprawie tak zwanych kamieni milowych

W środę zakończyły się prace zespołów negocjacyjnych w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Polska i Komisja Europejska doszły do porozumienia w sprawie tak zwanych kamieni milowych - powiedział w piątek rzecznik rządu Piotr Mueller. Jak dodał, zostały one przekazane do finalnej akceptacji przez Komisję.

- Doszliśmy do porozumienia, jeżeli chodzi o treść kamieni milowych w Krajowym Planie Odbudowy. To jest bardzo dobra wiadomość, to jest wiadomość, która oznacza, że w najbliższych kilku, kilkunastu dniach powinno dojść do formalnego zaakceptowania Krajowego Planu Odbudowy - powiedział w piątek rzecznik rządu Piotr Mueller.

- Cieszę się, że doszło do tego porozumienia w tych zespołach negocjacyjnych. Przed nami już właściwie tylko droga formalna w Komisji Europejskiej, a później oczywiście realizacja poszczególnych reform, które są zapisane w Krajowym Planie Odbudowy. Jest ich wiele, bo one nie dotyczą tylko wymiaru sprawiedliwości, to jest wąski wycinek, który był dyskutowany na samym końcu, ale wielu reform gospodarczych, systemowych, które będą finansowane ze środków Unii Europejskiej, więc w tej chwili oczekujemy na formalny, finalny krok ze strony Komisji Europejskiej - dodał.

Fundusz Odbudowy

Fundusz Odbudowy to środki, które mają ożywić gospodarkę UE po pandemii COVID-19, a równocześnie odpowiedzieć na największe wyzwania naszych czasów: transformację klimatyczną i cyfrową. Aby otrzymać wsparcie, państwa członkowskie muszą przedstawić KE swoje plany odbudowy. Polski Krajowy Plan Odbudowy trafił do Brukseli na początku maja 2021 roku.

Każdy kraj otrzyma pierwszą transzę dopiero wtedy, gdy KE zatwierdzi krajowy plan wydatków, który musi spełnić kryteria określone w prawie unijnym. Polska na realizację Krajowego Planu Odbudowy ma dostać 58,1 mld euro, czyli ok. 271 mld zł, do wydania w ciągu pięciu lat (23,9 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w formie pożyczek).

