Premier o negocjacjach z Komisją Europejską. "Jeszcze potrzebujemy paru tygodni"

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w piątek w Brukseli z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Zdaniem szefa rządu do ostatecznego wynegocjowania z KE pozostało około 5 procent spornych kwestii. Premier był pytany o to w trakcie swojej wizyty w Kokotowie w województwie małopolskim.

Premier wskazał, że w rozmowach z KE dotyczących KPO zostały jeszcze dwie, trzy kwestie do uzgodnienia. - One nie są łatwe, negocjacje lubią ciszę. Do tej pory nasi partnerzy z Komisji Europejskiej zachowywali się fair, nie ujawniali informacji związanych z przebiegiem negocjacji. My także tego nie ujawnialiśmy. Cieszę się, że udało się nam doprowadzić stanowiska coraz bliżej, jesteśmy coraz bliżej, ale myślę, że jeszcze potrzebujemy paru tygodni, żeby doszlifować nasze uzgodnienia i podpisać Krajowy Plan Odbudowy - powiedział Morawiecki.

Premier o szansach na podpisanie KPO przez Komisję Europejską

- Pewne kwestie nas dzielą, nie chciałbym przedwcześnie tworzyć jakichkolwiek oczekiwań, ponieważ z mozołem posuwamy się do przodu. Jest ustawa prezydenta, która trafiła do Sejmu. Ona jest odbierana jako krok konstruktywny, ale dalece niewystarczający, czy niewystarczający, bo nie chcę wypowiadać się za Komisję Europejską - mówił w Brukseli premier.

- Cały czas jest we mnie wiara, choć nie mam pewności, że uda się porozumieć z Komisją Europejską w najbliższych tygodniach i doprowadzić do podpisania przez Komisję Krajowego Planu Odbudowy. Myślę, że szanse po dzisiejszych rozmowach lekko wzrosły - dodał.

Zdaniem premiera do ostatecznego wynegocjowania z KE pozostało ok. 5 proc. spornych kwestii.

Każdy kraj otrzyma pierwszą transzę dopiero wtedy, gdy KE zatwierdzi krajowy plan wydatków, który musi spełnić kryteria określone w prawie unijnym. Polska na realizację Krajowego Planu Odbudowy ma dostać 58,1 mld euro, czyli ok. 264 mld zł, do wydania w ciągu pięciu lat (23,9 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w formie pożyczek).

Krajowy Plan Odbudowy został uruchomiony

Premier Morawiecki informował ponadto, że Krajowy Plan Odbudowy został już de facto uruchomiony - w Polsce. - My już przystąpiliśmy do krajowego programu odbudowy - przekazałem zlecenie ministrom do projektowania odpowiednich programów zgodnych z wcześniej uzgodnionymi programami w ramach KPO i występowanie z realnymi działaniami, to znaczy pierwsze przetargi wkrótce ruszą, czy to w obszarze rolnictwa, np. program przetwórstwa rolnego albo retencja wodna (...) i wiele innych. One ruszają mniej więcej zgodnie z naszym harmonogramem - powiedział premier.