Miały być miliardy na inwestycje, jest nerwowe oczekiwanie. "Cały czas szukamy innych źródeł"

Cały czas szukamy innych źródeł finansowania - mówi burmistrz Malborka Marek Charzewski i dodaje, że nawet jak uda się odblokować fundusze dla Polski, to kolejną trudnością będzie wydanie wszystkiego w przewidywanym czasie. - Tu też będziemy potrzebować pomocy rządu - stwierdził. Rozmowa odbyła się w ramach cyklu "Co z KPO?", w którym włodarze polskich miast codziennie o 17 na antenie TVN24 BIS opowiadają o planach na rozwój ich samorządów, które mogliby zrealizować przy pomocy środków z Krajowego Planu Odbudowy.

- My cały czas szukamy innych źródeł finansowania i te finansowanie wykorzystujemy. Natomiast środki z KPO są tu w moim przekonaniu nieodzowne, dlatego że na niektóre z tych inwestycji nie ma innych źródeł inwestowania - mówił na antenie TVN24 BiS burmistrz Malborka.

- Jesteśmy niewielkim samorządem, więc nie damy rady tego zrealizować z własnych środków. Dlatego środki unijne, z KPO są nam nieodzownie potrzebne do tego by te inwestycje realizować. Tutaj niebezpieczeństwem, które widzimy jest to, że ten okres na realizacje, nawet jeżeli środki z KPO pojawią się szybko, zamiast 6 lat będzie wynosił 3-4 lata - stwiedził.