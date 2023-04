Kiedy pieniądze z KPO trafią do Polski? Minister o "optymistycznym założeniu"

Do Polski nadal nie popłynęły pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Przy optymistycznym założeniu, że Trybunał Konstytucyjny orzeknie, że nowela ustawy o Sądzie Najwyższym jest zgoda z Konstytucją RP, pozyskanie środków z KPO jest możliwe pewnie pod koniec wakacji - powiedział we wtorek w Radiu Plus minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk. Minister mówił też o możliwym "proporcjonalnym obniżeniu" kar za Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.

1 czerwca 2022 roku Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności został zaakceptowany przez Komisję Europejską. Z kolei 17 czerwca KPO zostało zaakceptowane przez Radę UE. Do tej pory do Polski nie trafiły jednak pieniądze z KPO z powodu zastrzeżeń odnośnie realizowania tzw. kamieni milowych dotyczących m.in. praworządności. Chodzi o łącznie ponad 35 mld euro, w formie dotacji i preferencyjnych pożyczek z unijnego funduszu na odbudowę gospodarki po pandemii.

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, która miała pozwolić na wypełnienie kamienia milowego dotyczącego praworządności, trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek do TK w sprawie noweli prezydent Andrzej Duda złożył 21 lutego.

Kiedy pieniądze z KPO trafią do Polski?

Szynkowski vel Sęk był także pytany, kiedy najwcześniej środki europejskie na KPO mogą trafić do Polski. Minister zaznaczył, że to zależy od tego, jak "rozwinie się sprawa decyzji TK".

- Gdyby była decyzja TK (...) przyjmiemy to optymistyczne założenie, że TK rozstrzyga, że ta ustawa jest zgodna z konstytucją (...) i że to dzieje się na przykład około miesiąca, przełomu maja i czerwca, przyjmując takie założenie, wówczas jest możliwe złożenie tego wniosku (o wypłatę środków z KPO - red.) pewnie w czerwcu jeszcze i wówczas pozyskanie tych środków jest możliwe gdzieś pewnie na koniec wakacji. To jest to optymistyczne założenie - wyjaśnił w Radiu Plus minister ds. UE.