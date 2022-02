Miliardy euro dla Polski pod znakiem zapytania. Bielan: nie możemy czekać w nieskończoność

Będziemy musieli podjąć jakąś decyzję, ewentualnie nawet o wycofaniu się z europejskiego planu odbudowy - powiedział na antenie Radia Plus lider Partii Republikańskiej Adam Bielan. Stwierdził, że "w tej chwili są analizowane różne możliwości prawne". - Mówię o rzeczy oczywistej, o której wiedzą wszyscy zajmujący się tym specjaliści, że nie możemy czekać w nieskończoność - zaznaczył.

Lider Partii Republikańskiej Adam Bielan pytany w Radiu Plus o perspektywę zatwierdzenia przez Komisję Europejską wysłanego w w maju przez Polskę Krajowego Planu Odbudowy, powiedział, że "zbliżamy się do momentu, w którym trzeba będzie tę sprawę przesądzić". - Mówię o ewentualnych krokach prawnych. Koniec pierwszego kwartału 2022 roku, to taki ostateczny moment, kiedy ta decyzja musi zapaść - stwierdził.

Bielan o KPO: są analizowane różne możliwości prawne

Pytany o to, czy Polska złoży skargę do TSUE, jeżeli KPO nie zostanie zatwierdzony do marca, odpowiedział: "będziemy musieli podjąć jakąś decyzję, ewentualnie nawet o wycofaniu się z europejskiego planu odbudowy".

- Nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której nie możemy korzystać tych środków, a jednocześnie żyrujemy kredyt, z którego środki są wypłacane innym państwom. W tej chwili są analizowane różne możliwości prawne. Natomiast ja nie chciałbym teraz snuć czarnych, pesymistycznych wizji - dodał.

- Mówię o rzeczy oczywistej, o której wiedzą wszyscy zajmujący się tym specjaliści, że nie możemy czekać w nieskończoność. Stąd też pewnie takie przyspieszenie ze strony pana prezydenta - powiedział, odnosząc się do złożenia przez prezydenta ustawy dotyczącej Izby Dyscyplinarnej.

Krajowy Plan Odbudowy

Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nową sytuację gospodarczo-społeczną, jaką spowodowała pandemia COVID-19. Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF - Recovery and Resilience Facility). Wszystkie kraje członkowskie muszą przygotować swoje Krajowe Plany Odbudowy, aby otrzymać środki. Zdecydowana większość została już zaakceptowana, co umożliwiło wypłatę zaliczek. Polska przedstawiła swój plan KE w maju; jak dotąd nie został on zaakceptowany.

Z Funduszu Odbudowy, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów oraz o 11,5 mld euro z części pożyczkowej. W sumie dostępne dla naszego kraju są: 23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w pożyczkach.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w październiku 2021 mówiła, że chce wpisania do polskiego KPO jasnego zobowiązania do likwidacji Izby Dyscyplinarnej, do przeprowadzenia zmian w systemie dyscyplinarnym dla sędziów oraz rozpoczęcia procesu przywracania sędziów odsuniętych od orzekania.

