Janusz Kowalski pisze o "szantażystach z Brukseli". Jest odpowiedź wiceministra finansów

Polski rząd rozmawia z Komisją Europejską o odblokowaniu środków z Funduszu Odbudowy. Dyskusje w tej sprawie trwają w Brukseli, z udziałem ministra do spraw Unii Europejskiej Szymona Szynkowskiego vel Sęka. "Zatwierdzony i zrealizowany KPO może bardzo wzmocnić gospodarkę Polski" - napisał na Twitterze wiceminister finansów Artur Soboń, odnosząc się do tweeta wiceministra rolnictwa Janusza Kowalskiego z Solidarnej Polski.

Soboń w ten sposób odniósł się do wpisu wiceministra rolnictwa Janusza Kowalskiego, związanego z Solidarną Polską, który napisał o "szantażystach z Brukseli". "A wystarczyło posłuchać @SolidarnaPL i stworzyć idealnie skrojony dla gospodarki Krajowy Plan Odbudowy. W latach 2020-2021 Polska mogła samodzielnie bez pośrednictwa szantażystów z Brukseli pożyczyć pieniądze za 1,3 proc." - czytamy we wpisie Kowalskiego.

Rozmowy polskiego ministra w Brukseli

Minister ds. Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk udał się w środę do Brukseli, by rozmawiać z urzędnikami na temat odblokowania środków dla Polski z Funduszu Odbudowy. Czwartek jest drugim dniem rozmów.

- Dzisiaj drugi dzień rozmów, zarówno na poziomie roboczym, prawnym, ale też rozmów na poziomie politycznym. Kontynuacja tych rozmów, zmierzających do jasnego zdefiniowania przestrzeni, w której musimy w ramach tego dialogu się poruszać. Ta przestrzeń to traktaty. My bardzo to akcentujemy, że te ramy traktatowe są bardzo ważne. One nie mogą być przekraczane przez instytucje europejskie - powiedział w czwartek w Brukseli polski minister.