Wiceminister pokazał Krajowy Plan Odbudowy. Jeszcze dziś ma być przesłany do Brukseli

- Jednocześnie trwają prace nad samym Krajowym Planem Odbudowy. Dzisiaj odbyliśmy Komisję Wspólną Rządu i Samorządu, która była poświęcona między innymi Krajowemu Planowi Odbudowy. (...) Dyskusja zakończyła się wspólnym oświadczeniem strony rządowej i samorządowej. Komisja dostrzega bardzo duże zmiany, które wprowadziliśmy do Krajowego Planu Odbudowy w stosunku do dokumentu pierwotnego - wyjaśnił Buda.

Możliwe korekty KPO

Zapewnił, że KPO będzie w piątek przyjęte przez rząd w zaktualizowanej formie. - Niebawem po naszej konferencji KPO pojawi się na stronie internetowej, będzie możliwy do pobrania przez każdego z zainteresowanych i będzie możliwa ocena, jak ten dokument ewoluował w stosunku do pierwotnie opublikowanego - mówił wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej.

Unijne pieniądze

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) jest podstawą do sięgnięcia po środki z Funduszu Odbudowy. Taki dokument musi przygotować każde państwo członkowskie i - zgodnie z pierwotnym terminem - miało przedstawić Komisji Europejskiej do 30 kwietnia, czyli do piątku. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro. Na tę kwotę składa się 23,9 miliarda euro dotacji i 34,2 miliarda euro pożyczek.