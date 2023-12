Jest wniosek o wypłatę pieniędzy z KPO dla Polski

Otrzymaliśmy pierwszy wniosek o wypłatę pieniędzy z polskiego Krajowego Planu Odbudowy - poinformowała w piątek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Złożenie wniosku potwierdził premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu zapowiedział, że do końca tego roku nasz kraj otrzyma blisko 22 miliardy złotych zaliczki z programu RePowerEu, przeznaczonego na odchodzenie od rosyjskich paliw kopalnych i inwestycje w zielone technologie. Polska złożyła również wniosek o wypłatę kolejnych 30 miliardów złotych.

Krajowy Plan Odbudowy dla Polski to 59,8 miliarda euro (34,5 miliarda euro w formie pożyczek i 25,3 miliarda euro w dotacjach) i obejmuje 55 reform i 56 inwestycji. - Jestem bardzo zadowolona, że otrzymaliśmy pierwszy wniosek o wypłatę środków. Musimy nadrobić stracony czas - powiedziała na briefingu prasowym szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po zakończeniu spotkania z premierem Donaldem Tuskiem .

- Będziemy musieli ciężko pracować, ale w obliczu działań, które podjąłeś do tej pory oraz planujesz podjąć, mam nadzieję, że razem rozwiążemy te problemy. Zbyt długo zastrzeżenia dotyczące praworządności ograniczały naszą możliwość do udzielania pomocy Polsce w celu modernizacji gospodarki oraz przeprowadzenia transformacji ekologicznej, cyfrowej - podkreślała von der Leyen.

Zaliczka z RePowerEu

Szefowa Komisji zapowiedziała także, że KE jest "gotowa do przekazania 5 miliardów euro (równowartość blisko 22 mld zł - red.) w ramach prefinansowania, czyli w ramach zaliczki". To pieniądze z programu RePowerEu, przeznaczonego na odchodzenie od rosyjskich paliw kopalnych i inwestycje w zielone technologie.

Rada Unii Europejskiej 8 grudnia br. zaakceptowała, zgodnie z rekomendacją KE, modyfikację polskiego Krajowego Planu Odbudowy. To oznaczało też zgodę na wypłatę zaliczki dla Polski z programu RePowerEu. - Pomoże to Polsce przeprowadzić prace dekarbonizacyjne i walczyć ze zmianą klimatu - wskazała von der Leyen.

- Mój rząd złożył dzisiaj wnioski o płatność z KPO. Tak jak pani przewodnicząca już powiedziała, do końca tego roku, symbolicznie pod choinkę, dostaniemy pierwsze 5 miliardów euro. To nie jest ot taki sobie prezencik, to są już teraz, od razu, poważne pieniądze przeznaczone na naszą suwerenność energetyczną - wtórował premier Donald Tusk.