Przewodniczący KRRiT zakończył postępowanie w sprawie Radia Szczecin i TVP Info. Kar nie będzie

Serwis podał, że teraz przewodniczący KRRiT Maciej Świrski odpisał Luftowi, że zamknął postępowanie i że "działania podjęte w stosunku do nadawców były adekwatne do oceny wszystkich okoliczności sprawy ustalonych przez Organ na etapie przeprowadzonego postępowania".

Postępowanie przewodniczącego KRRiT

Syn Magdaleny Filiks zmarł 17 lutego 2023 roku. Popełnił samobójstwo. Nie da się jednoznacznie wyrokować co do przyczyn odebrania sobie życia przez 15-latka, śledztwo w sprawie jego śmierci prowadzi prokuratura. Pojawiały się jednak opinie - między innymi ze strony ówczesnego szefa państwowej komisji do spraw pedofilii Błażeja Kmieciaka - że rządowe media na przełomie roku 2022/2023 doprowadziły do identyfikacji syna posłanki jako ofiary skazanego pedofila.