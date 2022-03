Wicepremier o Krajowej Grupie Spożywczej. "Nie ma innej drogi dla polskiej gospodarki"

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin oraz wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk przedstawili plany dotyczące Krajowej Grupy Spożywczej. - Musimy tworzyć duże polskie firmy, by mogły konkurować z dużymi podmiotami zagranicznymi. Nie ma innej drogi dla polskiej gospodarki - stwierdził Sasin.

- W trakcie transformacji ustrojowej wiele dużych polskich firm upadło albo zostało przejętych przez obcy kapitał. My ten trend gospodarczy odwracamy. Budujemy duże polskie podmioty, takim podmiotem staje się Krajowa Grupa Spożywcza, takim podmiotem będzie powiększony Orlen. Budujemy i będziemy niedługo mówić o nowych podmiotach, nowych konsolidacjach w gospodarce - powiedział Sasin.

Dodał, że "to jest drogą, którą będziemy szli". - Tutaj mówimy o połączeniu spółek, które już funkcjonują. To nie generuje kosztów, a wręcz przeciwnie - powoduje, że będą możliwe pewnego rodzaju synergie, obniżenie kosztów działalności tego podmiotu. Zamierzamy w przyszłości dokonywać akwizycji - podkreślił.

Powstawanie Krajowej Grupy Spożywczej

- Przed chwilą została podpisana umowa o przekazaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) nadzoru właścicielskiego nad 7 spółkami z sektora spożywczego do Ministerstwa Aktywów Państwowych, a tym samym został zakończony proces konsolidacji nadzoru właścicielskiego przez scalenie go w MAP - powiedział wicepremier.

- To pozwala nam sfinalizować proces, prowadzony wspólnie z ministerstwem rolnictwa od wielu miesięcy, proces powołania Polskiego Holdingu Spożywczego, czy raczej Krajowej Grupy Spożywczej, bo tak chcemy, aby się nazywała. Chodzi o skonsolidowanie państwowego w jednym silnym podmiocie, który będzie wspierał politykę państwa w tym sektorze - dodał Sasin.

Dodał, że bezpieczeństwo żywnościowe i wsparcie polskiego rolnictwa to fundamenty polityki rządu. Stwierdził, że napaść Rosji na Ukrainę i wynikające z niej zmiany pokazały, jak bardzo ważne jest możliwość zapewnienia bezpieczeństwa gospodarce.

"By rolnicy mieli stabilne ceny"

Wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk powiedział, że Krajowa Grupa Spożywcza może być np. pośrednikiem w sprzedaży nawozów. Podkreślił, że w ostatnim czasie ceny nawozów bardzo mocno wzrosły na skutek wzrostu cen gazu. - Grupa będzie miała taką możliwość, by być pośrednikom sprzedaży nawozów, by rolnicy mieli stabilne ceny. Może być podmiotem o znacznym kapitale, by zajmować się zbiorowym zaopatrzeniem w nawozy - powiedział minister rolnictwa.