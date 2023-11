Alarmujące dane ze sklepów

Kradzież powyżej 500 zł, a od 1 października br. – 800 zł, to przestępstwo. Takich przestępstw było 33 tys. w ciągu dziewięciu miesięcy 2023 r. Wykroczeń zaś (kradzieży na mniejszą kwotę) zanotowano ponad 204 tys., czyli o 20 proc. więcej rok do roku" – wynika z danych Komendy Głównej Policji, które pierwsza poznała "Rzeczpospolita".

Coraz większy problem

Według gazety sklepy w wielu sektorach rynku mają coraz większy problem ze znikającym towarem, a niedawna zmiana prawa może tylko zachęcić do kradzieży. Aż 80 proc. wykroczeń przypada na duże sklepy. Eksperci tłumaczą to szybko rosnącymi cenami, co dla wielu Polaków oznacza kłopoty ze spięciem budżetu i posunięcie się do łamania prawa.