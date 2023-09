"Gdyby nie środki unijne bylibyśmy opóźnieni piętnaście lat"

Jak stwierdził, "te 300 milionów złotych, które otrzymaliśmy, to myślę, że to jest mniej więcej 75 procent tego, co zrobiliśmy w inwestycjach".

- Gdyby tych środków nie było, to myślę, że byśmy byli opóźnieni jakieś piętnaście lat w stosunku do stanu na dzień dzisiejszy. Więc, gdy dodamy do tych środków, które są i będą w dyspozycji naszej gminy, te które będą z Krajowego Planu Odbudowy, bo mam nadzieję, że tak będzie, to myślę, że w skali naszej gminy o będzie 10-20 mln złotych rocznie więcej do inwestycji - wskazał.