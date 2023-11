Ogromne pieniądze dla Polski. Jest decyzja Komisji Europejskiej

Komisja Europejska zatwierdziła zmodyfikowany plan Polski na rzecz odbudowy i zwiększania odporności o wartości 59,8 mld euro, obejmujący rozdział REPowerEU - przekazała KE we wtorkowym komunikacie. Finalna decyzja w tej sprawie należy do Rady Unii Europejskiej. "Zatwierdzenie Rady umożliwi Polsce otrzymanie 5,1 miliarda euro prefinansowania funduszy REPowerEU" - wyjaśniła Komisja.

Polska pod koniec sierpnia br. wysłała wniosek o aktualizację Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (to pełna nazwa programu, który obiegowo jest nazywany skrótem KPO lub RRF) i tam wystąpiła o dodatkowe kredyty oraz granty z programu dotyczącego energetyki RePowerEU. Komisja Europejska we wtorek zatwierdziła zmodyfikowany plan.

Trzy super kamienie milowe

Jakie reformy?

Według Brukseli będzie to stanowiło dodatkowy impuls do zielonej transformacji Polski. "Zmodyfikowany plan kładzie duży nacisk na zieloną transformację, przeznaczając 46,6 proc. dostępnych środków na działania wspierające cele klimatyczne (wzrost z 42,7 proc. w pierwotnym planie)" - zwrócono uwagę.

Decyzja Rady Unii Europejskiej

Komisja Europejska wyjaśniła, że Rada UE będzie miała teraz co do zasady cztery tygodnie na zatwierdzenie oceny KE. Może się to stać 8 grudnia br., kiedy jest zaplanowane posiedzenie Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN). Wezmą w nim udział ministrowie gospodarki i finansów ze wszystkich krajów UE.