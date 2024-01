Potężne pieniądze dla Polski. Zapowiedź kolejnych wniosków

Po pierwszym wniosku o płatność w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) chcemy w tym roku złożyć cztery kolejne - przekazała ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Wyjaśniła, że kwota środków ma wynieść do 23 miliardów euro, czyli w przeliczeniu około 100 miliardów złotych.

"Zastaliśmy niestety ogromne opóźnienia inwestycyjne, które teraz trzeba nadrabiać. Po pierwszym wniosku o płatność chcemy w tym roku złożyć aż 4 kolejne nawet do 23 mld euro" - zapowiedziała w środę na platformie X minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Ministra dodała, że jest w drodze do Brukseli, gdzie będzie rozmawiać o KPO z komisarzami Nicolasem Schmitem oraz Elisą Ferreirą.

KPO i unijne środki w 2024 roku

Dodano, że oprócz KPO tematem rozmów będzie realizacja Polityki Spójności. "Polska już z pełną mocą przystąpiła do wdrażania programów z perspektywy finansowej 2021-2027" - podano.

Jak wskazano, w trakcie spotkań minister Pełczyńska-Nałęcz odniesie się również do kwestii przyszłości Polityki Spójności po roku 2027. Zaznaczono, że "Polska chce wziąć aktywny udział w dyskusji na ten temat", a okazją do kontynuowania debaty będzie czas prezydencji Polski w Radzie UE, którą obejmie w pierwszej połowie 2025 r.

Unijne środki dla Polski

28 grudnia 2023 r. Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że do Polski właśnie wpłynęło 5 mld euro z programu RePowerEU, będącego częścią Krajowego Planu Odbudowy i są to pieniądze "na tanią zieloną energię". Wskazała, że to zaliczka z planu RePowerEU, która była negocjowana przez urzędników i polityków PiS.