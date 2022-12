Trzeszczy w rządowej koalicji. Rzecznik: wtedy też głosami opozycji udało się ustawę przegłosować

W czasie poniedziałkowej konferencji prasowej rzecznik rządu został zapytany, jak premier Mateusz Morawiecki zamierza rozwiązać konflikt z szefem Solidarnej Polski, ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą , aby uzyskać fundusze z KPO oraz czy może dojść do dymisji ministra Ziobry bądź głosowania niektórych ustaw razem z opozycją.

"Wtedy też głosami opozycji udało się tę ustawę przegłosować"

Jak zaznaczył, "PiS uważa, że dodatkowe środki finansowe dla Polski na rozwój infrastruktury, edukacji i wielu różnych obszarów są ważne i one są również elementem budowania suwerenności", tymczasem jak zauważył "niektórzy przedstawiciele Solidarnej Polski budują swoją narrację dotyczącą powodów, dla którego rzekomo nie można dojść do kompromisu w tym zakresie".

- Jeśli nie będziemy mieć środków, to wówczas nakłady na wojsko będą w jakimś sensie musiały być poddane pewnej presji. Nie chcielibyśmy tego, bo uważamy, że bezpieczeństwo Polski jest kluczowe i zakupy dla wojska są niezbędnym elementem budowania polskiej suwerenności - powiedział rzecznik rządu.

KPO i kamienie milowe

KE na początku czerwca zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone. Komisja zaznaczyła, że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy".

Projekt tzw. ustawy wiatrakowej zmieniającej obowiązującą zasadę 10H został w lipcu przyjęty przez rząd, jednak od tego czasu nie zajął się nim Sejm. W poniedziałek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że wysłała na Radę Ministrów nowelizację projektu ustawy wiatrakowej. Jak poinformowała, w wersji zaktualizowanej trafi ona ponownie do Sejmu.

Programy operacyjne

- Regionalne programy operacyjne ze środków unijnych z umowy partnerstwa, z klasycznych środków unijnych przechodzą do fazy realizacji. To jest łączna kwota 33,5 mld euro - poinformował Mueller. Jak dodał, "Komisja Europejska zaakceptowała w poniedziałek wszystkie programy operacyjne na poziomie krajowym". - Nie tylko regionalne programy operacyjne, ale również programy operacyjne z umowy partnerstwa na poziomie ogólnopolskim uzyskały akceptację Komisji Europejskiej i przechodzą do realizacji, jeśli chodzi o tę klasyczną politykę budżetową UE - stwierdził. Zaznaczył, że jako ostatni akceptację Komisji uzyskał program dotyczący rybołówstwa.