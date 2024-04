"Rekordowe wypłaty z KPO". Ministra o pierwszych przelewach

W ubiegłym tygodniu do Polski trafiło 6,3 mld euro , co stanowi równowartość około 27 mld zł, w ramach pierwszej transzy z Krajowego Planu Odbudowy. Zgodnie z deklaracjami rządu, pieniądze te mają zostać przeznaczone m.in. program Czyste Powietrze, likwidację białych plam w obszarze szerokopasmowego internetu w Polsce, żłobki oraz transport.

Ministra informowała w ubiegłym tygodniu, że w tym roku Polska zamierza złożyć jeszcze dwa wnioski o płatności, najpóźniej na początku września, "po to, żeby do końca roku mieć kolejną płatność". W ramach drugiego i trzeciego wniosku Polska będzie mogła otrzymać łącznie maksymalnie 10 mld euro.

Rewizja KPO

Jak wyjaśniono, "głównym celem proponowanych zmian w KPO jest zapewnienie możliwości dalszej, efektywnej realizacji celów KPO poprzez dostosowanie zobowiązań w zakresie realizacji wskaźników i kamieni milowych do realnych możliwości wdrożeniowych w związku z pojawiającymi się nowymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi i zagrożeniami". "Założeniem dla rewizji KPO jest jej ograniczenie do absolutnie niezbędnych zmian oraz, co do zasady, zachowanie reform i inwestycji szczególnie ważnych rozwojowo i społecznie" - zapewniono.