Miliardy z KPO dla Polski. Ważna zapowiedź unijnego komisarza

Reynders: władze są zdeterminowane do przywrócenia w Polsce praworządności

Reynders: fundamentalne wartości UE są dla nas bardzo ważne

Jak mówił, odbudowanie praworządności "to zmiana, która jest serdecznie przyjmowana". - Fundamentalne wartości UE są dla nas bardzo ważne, dlatego bardzo ważne jest, byśmy pozostali przywiązania do tych wartości, ponieważ to właśnie czyni nas Europejczykami - mówił komisarz. Podkreślił, że "w szczególności jest zadowolony z rozmowy, jaką prowadził z ministrem Bodnarem". - Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, co trzeba zrobić po to, by przywrócić praworządność w Polsce, a także doprowadzić do tego, żeby procedura z art. 7 (Stwierdzenie przez Radę UE ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości UE - PAP) została zakończona. Jestem przekonany, że Polska może w pełni przywrócić swoją pozycję państwa przestrzegającego praworządności - ocenił. - Jesteśmy bardzo zainteresowani tym, żeby polskie władze przygotowały plan działań przywrócenia praworządności w Polsce - podkreślił.