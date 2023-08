Prezydent Radomia: mówiąc kolokwialnie, ostrzyliśmy sobie zęby na KPO

- Mówiąc kolokwialnie, ostrzyliśmy sobie zęby na KPO. Mamy świadomość wyzwań, które spadaj na samorządy jak tu, w Radomiu. Szczególnie w kontekście tego co było w Covidzie, ale też mamy dobre doświadczenia z korzystania z pieniędzy unijnych od 2004 roku - powiedział w rozmowie z TVN24 BiS prezydent Radomia Radosław Witkowski. "Co z KPO?" codziennie na antenie TVN24 BiS o godzinie 17:00.

- Dlatego chciałbym jako prezydent, ale też radomianie chcieliby kontynuacji tych projektów szczególnie w zakresie służby zdrowia czy budowy nowych przestrzeni do prowadzenia inwestycji i te projekty mieliśmy przygotowane. Jeśli chodzi o KPO to główne motto to pobudzenie rozwoju gospodarczego utraconego przez Covid. Mamy wielką rzecz do realizowania, czyli nową strefę przemysłową, uzbrojenie terenów pod nowe inwestycje, które będą kluczowe dla rozwoju gospodarczego miasta - powiedział Witkowski.