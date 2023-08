Prezydentka Kołobrzegu o KPO: jest to działanie na szkodę nas wszystkich

- Wszystko wskazuje na to, że PiS odpuścił po prostu pieniądze z KPO - powiedziała Anna Mieczkowska, prezydentka Kołobrzegu o braku środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Mieczkowska podkreśliła, że jest to działanie "karygodne, skandaliczne". "Co z KPO?" codziennie na antenie TVN24 BiS o godzinie 17:00.

- My przy naszych możliwościach budżetowych nie jesteśmy w stanie wyasygnować kwoty 100 milionów złotych na port, kolejne 100 milionów na transport zeroemisyjny i bazę, kolejne miliony na klaster energii. Dlatego z wielkim niepokojem słucham tych wiadomości, które docierają do nas, do samorządowców, które jednoznacznie pokazują, że tak naprawdę wszystko wskazuje na to, że PiS odpuścił po prostu pieniądze z KPO - powiedziała Mieczkowska.