Polska złożyła wniosek o modyfikację Krajowego Planu Odbudowy

Jakie zmiany w KPO?

Jak wskazuje Sokołowski, najciekawsze punkty, które chciałaby wprowadzić Polska w swoim KPO, to: - dodanie rozdziału RePowerEU - czy sięgnięcie po środki na reformy energetyczne (rozwój sieci energetycznych na terenach wiejskich, wsparcie dla implementacji programów RePowerEu, rozwinięcie sieci gazowych), - przeniesienie 5 programów inwestycyjnych z innych działów KPO do nowego RePowerEU (m.in. autobusy niskoemisyjne, odnawialne źródła energii , farmy wiatrowe), - dopisanie projektów związanych z odchodzeniem od dostaw energii ze strony Rosji .

Dziennikarz dodaje, że suma grantów obecnie zapisana w KPO to 22,5 mld euro (wcześniej było 23,9 mld) co jest dostosowaniem poziomu grantów do wskaźników PKB z ubiegłych lat, na podstawie których alokacje dla państw są wyliczane.