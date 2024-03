"Pierwszy miliard za nami. Tyle już zainwestowaliśmy z KPO! Czyste powietrze, inwestycje w polskich rolników, laptopy dla nauczycieli, żłobki, internet na wsi. A to dopiero początek" - przekazała w serwisie X szefowa funduszy i polityki regionalnej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Inwestycje w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Ministerstwo w komunikacie przekazało, że w ramach środków z zaliczki z KPO przeznaczono ponad 598 mln zł na program Czyste Powietrze. Celem programu jest wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w domach jednorodzinnych. Dodano, że do polskich rolników na inwestycje: w małe i średnie gospodarstwa rolne, w dywersyfikację i skracanie łańcucha dostaw produktów rolnych przekazano ponad 209 mln zł. Resort wskazał ponadto, że na laptopy dla nauczycieli trafiło 148,8 mln zł; z kolei 187 mln zł przeznaczono na zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach tzw. białych plam. Ponadto 17,1 mln zł z KPO zainwestowano w ocieplanie bloków i kamienic, a 13,6 mln zł trafiło do żłobków.