Potężne pieniądze dla Polski w zawieszeniu. "Dyskutujemy z ministerstwem, jak zarządzać płynnością"

Dla mnie ważne jest, aby Trybunał Konstytucyjny podjął jak najszybciej decyzję i cały czas zakładam, że to się stanie i po wyborach Polska te środki z Komisji Europejskiej otrzyma - powiedział w programie "Jeden na Jeden" na antenie TVN24 prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, pytany o kwestię pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Szef PFR odniósł się także do sytuacji finansowej funduszu w związku prefinansowaniem projektów w ramach KPO.

Paweł Borys o KPO

Na uwagę, że tak nie jest, doprecyzował, że mówił o tych "po stronie rządowej". - Parlament przyjął zmiany w ustawie (o Sądzie Najwyższym - red.), jak wiemy prezydent skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Nie chce komentować tego procesu legislacyjnego , dla mnie ważne jest, aby TK podjął jak najszybciej decyzję i cały czas zakładam, że to jednak się stanie i po wyborach Polska te środki z Komisji Europejskiej otrzyma - mówił.

Dopytywany o to, ile do tej pory PFR wydał na prefinansowanie projektów z KPO, odpowiedział, że "w tej chwili jest to kwota około 5 mld złotych". Na uwagę, że KPO to 160 mld zł, odpowiedział, że "ten proces startuje tak naprawdę od początku roku".