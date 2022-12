Ustalenia operacyjne w sprawie polskiego KPO podpisane. Jest decyzja Komisji Europejskiej

Komisja Europejska podpisała ustalenia operacyjne w sprawie polskiego Krajowego Planu Odbudowy - poinformował w poniedziałek Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej. Jak wskazał, otwiera to "formalną możliwość, złożenia wniosku o płatność do KE".

Grzegorz Puda przekazał tę informację w poniedziałkowym wpisie na Twitterze. "Ustalenia operacyjne zostały podpisane przez pana Komisarza Paolo Gentiloni. Otwiera nam to formalną możliwość, złożenia wniosku o płatność do #KE Wynegocjowanie z #KE zapisów tego dokumentu trwało zaledwie 3 miesiące, o wiele krócej niż w przypadku innych państw członkowskich" - napisał.

Pierwszy wniosek o wypłatę pieniędzy z KPO

Jak podało MFiPR, ustalenia operacyjne to 350-stronicowy techniczny dokument, który określa m.in. jaką dokumentację Polska będzie musiała przedstawić we wnioskach o płatność, żeby udowodnić zrealizowanie każdego z 283 kamieni milowych i wskaźników, jakie mamy w KPO (tzw. mechanizmy weryfikacji).

Dodano, że podpisanie ustaleń operacyjnych otworzyło Polsce formalną możliwość, aby złożyć wniosek o płatność do KE.

Szef Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował, że "w tej chwili na finiszu jest przygotowanie pierwszego wniosku o płatność, który obejmuje 37 mierników (28 w części dotacyjnej, 9 w części pożyczkowej) realizowanych w okresie od 1 lutego 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.". Jak podał, płatność z KE w ramach tego wniosku to 2 851 mln euro z części grantowej i 1 369 mln euro z części pożyczkowej KPO (razem ok. 4,2 mld euro).