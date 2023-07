Kolejny region bez miliardów na inwestycje. "Ta sytuacja już przestała śmieszyć i jest straszna"

Ta sytuacja już przestała śmieszyć i jest straszna - powiedziała w TVN24 BiS członkini zarządu województwa warmińsko-mazurskiego Sylwia Jaskulska, odnosząc się do niepewności co do otrzymania środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). "Co z KPO?" codziennie na antenie TVN24 BiS o godzinie 17:00.

- Komisja Europejska już zaciągnęła pożyczkę na KPO. Ta sytuacja jest kuriozalna, bo jako państwo członkowskie ją wciąż spłacamy. W tym czasie jednak inne państwa wydatkują te środki, inwestują. To tak, jakby sąsiad kupił mieszkanie i samochód. On nim w nim mieszka, samochodem jeździ, a my za niego podwyżkę spłacamy. Ta sytuacja przestała śmieszyć i jest straszna - mówiła.

Wymieniała, że z KPO miałoby zostać między innymi przekazane pół miliarda złotych dla szpitali, w tym na budowę ośrodka psychiatrii dla dzieci i młodzieży. - To też pieniądze na port w Elblągu, 200 milionów złotych trafiłoby do samorządu Elbląga - mówiła.

Krajowy Plan Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy został zaakceptowany przez Komisję Europejską 1 czerwca 2022 roku. Dwa tygodnie później - przez Radę Europy. Jednak do tej pory do Polski nie trafiły żadne pieniądze z powodu zastrzeżeń co do sposobu realizowania tak zwanych kamieni milowych dotyczących m.in. praworządności.

Środki z KPO to łącznie ponad 35 mld euro w formie dotacji i preferencyjnych pożyczek z unijnego funduszu na odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19.

