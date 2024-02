"Perspektywa finansowa obecna ma twarz samorządową"

Inwestycje z KPO "pod ogromną presją czasu"

- Nie potwierdzam, nie wiem skąd taka kalkulacja, natomiast potwierdzam, że szereg inwestycji znalazło się pod ogromną presją czasu i taki jest cel tej rewizji. Nawet my nie jesteśmy w stanie teraz do końca takiej cyfry wiarygodnie przedstawić, ponieważ potrzebujemy do tego rozmowy z Komisją Europejską po tym audycie, który się odbył - odpowiedziała minister.

Krajowy Plan Odbudowy. Jest pozytywna ocena wniosku

Komisja Europejska wydała w czwartek wstępną pozytywną ocenę pierwszego wniosku Polski o płatności z Funduszu Odbudowy. Otwiera to drogę do wypłaty Polsce 6,3 mld euro w ramach KPO – poinformowała rzeczniczka KE Veerle Nuyts. KE powiadomiła, że 6,3 mld euro to 10,5 proc. środków polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Z tej kwoty 2,69 mld euro to granty, a 3,63 mld euro - pożyczki. Komisja uznała, że Polska spełniła tzw. kamienie milowe, m.in. dotyczące niezależności systemu sądowniczego, co umożliwia wypłatę środków w ramach pierwszego wniosku o płatność. W kolejnym kroku decyzja o przekazaniu środków Polsce będzie musiała zostać zaakceptowana przez państwa członkowskie w ramach Rady. Rzecznik Komisji Europejskiej Stefan De Keersmaecker poinformował w czwartek, że Komisja uważa, iż Polska spełniła warunki horyzontalne związane z Kartą Praw Podstawowych. "To pozwoli Polsce na dostęp do 76,5 mld euro środków na okres 2021–2027 w ramach programów polityki spójności, programów dotyczących wspólnej polityki rolnej i rybołówstwa oraz programów finansowania polityki spraw wewnętrznych" - przekazał w Brukseli rzecznik KE.