Zagrożone inwestycje z KPO. "Straciliśmy dwa lata"

Z analizy przeprowadzonej przez CRIDO wynika, że wiele projektów zapisanych w KPO w ogóle nie zostało rozpoczętych, co oznacza, że nie ma szans na ich ukończenie do 31 sierpnia 2026 roku. - W takiej sytuacji Polska nie otrzyma refinansowania Unii Europejskiej, ponieważ warunkiem wypłaty środków jest zakończenie i zamknięcie inwestycji - powiedział.

Zagrożone projekty z KPO

Dodał, że mocno zaawansowane są też przedsięwzięcia związane z robotyzacją przedsiębiorstw oraz z obiegiem zamkniętym. Ponadto niemal gotowe do rozliczenia są programy takie jak "Maluch Plus" oraz "Czyste powietrze". Te ostatnie, jak zaznaczył, to programy realizujące politykę rządu, które zostały wpisane do KPO. Najgorzej zdaniem eksperta jest z inwestycjami w komponencie D (Zdrowie), gdzie zagrożonych jest 98 procent zaplanowanych przedsięwzięć. - Ich łączna wartość to 19,3 miliarda złotych, z czego uruchomiono te za niespełna 300 milionów złotych - powiedział. Wśród tych nierozpoczętych jest m.in. budowa i modernizacja centrów specjalistycznej opieki medycznej (przewidziano 9,5 mld zł), transformacja cyfrowa służby zdrowia (4,5 mld zł), rozwój szpitali powiatowych (700 mln zł) czy rozwój sektora leków i produktów medycznych (600 mln zł).